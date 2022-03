Berlin - Die Akteure des 1. FC Union Berlin können weiterhin auf ihr ursprüngliches Saisonziel, also den Klassenerhalt, hinweisen. Das ist, wenn man so will, der einzig positive Aspekt, den man aus dem 1:1 gegen den VfB Stuttgart ziehen kann. Denn dem Team von Trainer Urs Fischer fehlen nach 26 Spieltagen immer noch zwei Punkte auf die magische 40. Wobei diese 40 Punkte in den vergangenen Jahren für den Verbleib in der höchsten deutschen Spielklasse zumeist gar nicht mehr nötig gewesen waren.

Ein Sieg gegen den vom Abstieg bedrohten VfB wäre allemal verdient gewesen, weil die Eisernen vor 16.500 Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei bis weit in die zweite Hälfte hinein mit der von ihrem Schweizer Fußballlehrer geforderten Konsequenz zu Werke gingen. Oder so rum: Das war nicht immer schön, was die Roten auf den Platz brachten, aber bis auf ein, zwei Nachlässigkeiten doch sehr zwingend.

Khedira agiert einen Tick offensiver als sonst

Fischer hatte seine Startelf gegenüber dem 0:1 in Wolfsburg auf fünf Positionen verändert, wobei auch der Faktor Corona eine nicht unwesentliche Rolle spielte. Vier Spieler waren aufgrund eines positiven Tests außen vor, nämlich Andreas Luthe, Kevin Behrens, Levin Öztunali und Genki Haraguchi. Das hatte zur Folge, dass Frederik Rönnow zwischen den Pfosten stand und Kevin Möhwald im Mittelfeld zum Einsatz kam. Außerdem wurden die Flügelpositionen wieder, wie bei Heimspielen inzwischen üblich, von Christopher Trimmel und Niko Gießelmann besetzt. Und Paul Jaeckel durfte in der Dreierkette für Dominique Heintz ran.

Auffällig war, dass Rani Khedira im Beisein von Möhwald einen Tick offensiver agierte als sonst. Der ehemalige Stuttgarter setzte gegen die Stuttgarter auch gleich mal das erste Ausrufezeichen. Nach einem flüssigen Angriff über die linke Seite kam er nach einer Ablage aus 20 Metern zum Schuss, mit der er das Tor nur um einen halben Meter verfehlte. Drei Minuten waren da erst gespielt.

Eine nachvollziehbare Entscheidung

Khedira war es auch, der immer wieder den Impuls zum Gegenpressing gab, der die Angreifer Taiwo Awoniyi und Sheraldo, aber auch Grischa Prömel beim Versuch des frühen Ballgewinns immer wieder mit wilder Entschlossenheit unterstützte. So hatten die Gäste keine Ruhe beim Aufbauspiel, so gewannen die Eisernen tatsächlich ein Übergewicht, das zu zahlreichen Abschlüssen führte.

Prömel und Gießelmann waren dem 1:0 in der 25. und 27. Minute schon ziemlich nahe, das allerdings erzielte Awoniyi, der einen klaren Handelfmeter in der 40. Minute sicher verwandeln konnte. Prömel hatte zuvor erneut einen Schuss Richtung VfB-Tor abgegeben, Stuttgarts Konstantinos Mavropanos wiederum seinen linken Unterarm mit ins Spiel gebracht. Die Entscheidung von Schiedsrichter Robert Hartmann war jedenfalls absolut nachvollziehbar.

In der zweiten Hälfte war erst mal ganz wenig Fußball, dafür aber ganz viel Gezeter zu beobachten. Es wurde gestochert und gefoult, dann wieder über dieses oder jenes Foul diskutiert. Spieler wälzten sich am Boden, beide Trainer wetterten. Es wurde schließlich um jeden Meter gerungen, wobei die Unioner sich über gewonnene Zweikämpfe doch wieder Feldvorteile verschafften.

Coach Fischer bringt auch Andras Schäfer

Gießelmann eröffnete sich in der 70. Minute nach einer feinen Flanke von Becker die Chance zum 2:0, das in Anbetracht der Stuttgarter Harmlosigkeit, die zu diesem Zeitpunkt auszumachen war, wohl die Vorentscheidung bedeutet hätte. Doch Gießelmann wurde bedrängt, brachte deshalb keinen kontrollierten Kopfstoß zustande.

Auf die nachlassenden Kräfte bei Möhwald, Becker und Awoniyi reagierte Fischer mit drei Einwechslungen. Andras Schäfer, Andreas Voglsammer und Sven Michel kamen ins Spiel, mit der Maßgabe, zumindest dieses 1:0 abzusichern. Was ihnen in Zusammenarbeit mit den Kollegen allerdings nicht gelang, weil Sasa Kalajdzic in der 90. Minute nach einer schon fast verzweifelten, allerdings auch hervorragend geschlagenen Flanke von Borna Sosa noch den Ausgleich erzielen durfte. Timo Baumgartl war den einen Schritt zu spät gekommen, Rönnow hingegen chancenlos.