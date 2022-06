Folgendes bleibt nach dem ersten Testspiel des 1. FC Union Berlin in der Vorbereitung auf die Saison 2022/23 festzuhalten. Erstens: Richtig schön sind sie geworden, die neuen Auswärtstrikots, die am Mittwochabend im Jahnsportpark erstmals einer breiten Öffentlichkeit präsentiert wurden. Schwarz mit roten Streifen, wobei das Schwarz von roten und grauen Strukturen durchzogen ist. Zweitens: Die Elf, die Trainer Urs Fischer zu Beginn aufs Feld geschickt hatte, wird es in dieser Zusammenstellung wohl nie mehr zu sehen geben, was womöglich auch für die in Hälfte zwei aufgebotene Elf gilt. Drittens: Die Eisernen siegten trotz der munteren Wechselspiele des Schweizer Fußballlehrers gegen Drittligaabsteiger Viktoria Berlin ohne Mühe mit 3:1. Und viertens: Wichtiger als das Spiel waren die Meldungen, die dem Spiel bezüglich Union vorausgegangen waren.

Busk trägt die Kapitänsbinde

Zum einen wurde bekannt, dass die Eisernen wohl Jordan Siebatcheu für eine Vertragsunterschrift gewinnen konnten. Der 26-Jährige von den Young Boys Bern, in der vergangenen Saison mit 22 Treffern erfolgreichster Torschütze der höchsten Schweizer Spielklasse, soll den zu Nottingham Forest gewechselten Taiwo Awoniyi ersetzen. Zum anderen konnte Sheraldo Becker für eine Verlängerung seines Kontraktes gewonnen werden, was in Anbetracht seiner sehr guten Leistungen in der Rückrunde nicht als Selbstverständlichkeit betrachtet werden kann.

Becker stand am Mittwochabend dann auch in der Startelf, als Rechtsaußen in einem 4-3-3-System. Mit Jakob Busk, der die Kapitänsbinde tragen durfte, im Tor, sowie der Neuverpflichtung Danilho Doekhi und Dominique Heintz in der Innenverteidigung, mit Sven Michel als offensivsten Mittelfeldspieler, hinter dem jungen Malik Sanogo, der den zentralen Stürmer gab. Auch die Youngster Tim Maciejewski und Aljoscha Kemlein, die in der Vorbereitung bei den Profis mitmachen dürfen, bekamen etwas Spielpraxis.

Auch Pantovic und Seguin debütieren im Union-Trikot

Der bereits erwähnte Michel brachte sich vor 2324 Zuschauern als Doppeltorschütze ein, traf in der 1. und 32. Minute jeweils per Kopf, bevor Fischer zur zweiten Hälfte mit Ausnahme von Kemlein eine komplett neue Elf aufs Feld schickte.

So gaben auch die Sommerzugänge Milos Pantovic und ab der 56. Minute auch Paul Seguin (für Kemlein) ihr Debüt in den eisernen Farben. Das 3:0 gelang allerdings einem andern, nämlich Andreas Voglsammer in der 59. Minute. Ach ja, Union spielte im zweiten Spielabschnitt in einem 3-4-3-System, was wohl nichts damit zu hatte, dass in der 81. Minute Ünal Durmushan noch auf 3:1 verkürzen konnte.