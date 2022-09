Der Ausnahmeläufer liefert: Eliud Kipchoge pulverisiert in Berlin den Weltrekord

Eliud Kipchoge hat am Sonntagvormittag auf den Straßen von Berlin einmal mehr Leichtathletik-Geschichte geschrieben. Der 37 Jahre alte Ausnahmeläufer aus Kenia nutzte die geradezu optimalen Witterungsbedingungen (um die 15 Grad Celsius, kein Regen, keine stechende Sonne, kein Wind) und die vorteilhaften Begebenheiten der Strecke (keine Steigungen, nicht allzu viele scharf Kurven) zur Verbesserung des Marathon-Weltrekords. Seine neue Fabelzeit: 2:01:09. Damit war er noch einmal 30 Sekunden schneller als vor vier Jahren, als er ebenfalls in Berlin die bis Sonntag geltende Bestmarke aufgestellt hatte.

Der gerade mal 1,67 Meter große und 52 Kilogramm schwere Wundermann verpasste dabei sein ganz großes Ziel, nämlich erstmals bei einem offiziellen Wettbewerb unter zwei Stunden zu bleiben. Doch wenn es einer tatsächlich in den kommenden ein, zwei Jahren schaffen kann, dann der Olympiasieger von 2016 und 2021. Auch wenn er schon Ende dreißig ist. Noch sei er hungrig, sagte er schon vor dem Wettkampf in mehreren Interviews. Er wolle die „junge Generation“ inspirieren und vor allen Dingen eins: Grenzen verschieben. Wobei er selbst lieber nicht von einem Weltrekord spricht, sondern von einer persönlichen Bestzeit oder von einem Streckenrekord.

Den Kilometer deutlich unter drei Minuten

Am Sonntag war es für ihn schon bald ein Sololauf gegen die Uhr. Ohne eine Miene zu verziehen, ohne eine erkennbare Schwäche folgte er seinem Masterplan, legte der Reihe nach Kilometerzeiten von deutlich unter drei Minuten hin. Seine famose Zeit bei der Halbmarathon-Marke: 59:51. Zwischenzeitlich sah es sogar danach aus, als könne er die magische Zwei-Stunden-Grenze unterbieten. Aber wie glücklich er letztendlich auch ohne Schallmauer-Durchbruch war, zeigte sich auf der Zielgeraden: Kipchoge lächelte, fiel schließlich im Zielraum seinen Freunden in die Arme, schnappte sich eine kenianische Fahne und lief ganz locker schnell noch eine Ehrenrunde.

„Ich bin so froh über meine Vorbereitung, da hat alles gepasst. Das Team um mich herum war einfach großartig. Ja, das war heute Teamwork“, sagte er schließlich einem Interview mit dem rbb und sendete sogleich noch eine Botschaft aus. Sie lautet: „Sport ist eine tolle und gesunde Sache. Menschen können durch den Sport länger leben. Und Sport vereint die Menschen. Wenn wir alle gemeinsam laufen, können wir alle gemeinsam glücklich werden.“ Ob er auch im kommenden Jahr in Berlin an den Start gehe und sich dann erneut daran versuche, für die 42,195 Kilometer weniger als zwei Stunden zu brauchen, wurde er noch gefragt. Er antwortete: „Lasst uns das an einem anderen Tag besprechen. Jetzt will ich erst mal den Weltrekord feiern.“