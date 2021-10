Berlin/Paris - Die Ehre gebührt bei einem Sieg im Galoppsport natürlich in erster Linie dem Pferd. Also in diesem Fall dem vierjährigen Hengst Torquator Tasso, der am Sonntagnachmittag auf der Rennbahn in Paris-Longchamp als drittes in Deutschland trainiertes Pferd nach Star Appeal (1975) und Danedream (2011) beim prestigeträchtigen Prix de l'Arc de Triomphe triumphierte und damit für eine der größten Sensationen in der Geschichte des Galoppsports gesorgt hat. Dank seiner Qualitäten auf tiefem Geläuf, die er von seinem Vater Adlerflug vererbt bekam, aber auch dank der gekonnten Führung durch René Piechulek und dank der perfekten Vorbereitung durch Marcel Weiß sicherte der 725-10-Außenseiter dem Besitzehepaar Helga und Peter Michael Endres die Siegprämie in Höhe von 2,875 Millionen Euro.

Ein kleines Pferdesport-Wunder ist dies, das im Besonderen die Beobachter von der Insel mit großem Erstaunen zur Kenntnis nahmen. Der englische Guardian schrieb von einem der „größten Schockmomente“ in der 100-jährigen Geschichte des Arc. Die Times berichtete indes von einem „Was zur Hölle ... ?“-Moment. In der Tat war der Sieg des deutschen Starters in etwa so wahrscheinlich wie ein Meistertitel der SpVgg Greuther Fürth in der Fußball-Bundesliga.

Kurzum: Das war Teamwork

Die Ehre gebührt nach diesem Erfolg bei der inoffiziellen Weltmeisterschaft für Vollblüter wie oben bereits angedeutet also auch dem Jockey, der mit einer späten Attacke eine dreiviertel Länge zwischen Torquator Tasso und der Mitfavoritin Tarnawara brachte, aber auch dem Trainer, der den Galopper im Gestüt Auenquelle behutsam aufgebaut und der in der täglichen Arbeit Schritt für Schritt das ganze Potenzial des Tieres ausgeschöpft hat. Kurzum: Das war Teamwork.

Tief bewegt waren Piechulek und Weiß von diesem Erlebnis im Bois de Boulogne, wie sich an ihren Aussagen ablesen ließ. Kein Wunder, denn wie für ihr Pferd war dies auch für sie der erste ganz große Coup auf internationaler Ebene. „Ich bin zum ersten Mal im Arc geritten. Ich werde wahrscheinlich erst später verstehen, dass ich hier gewonnen habe“, sagte Piechulek. Weiß wiederum gab sich ganz bescheiden. „Wir sind alle extrem glücklich, dieser Sieg wird wohl kaum jemals zu toppen sein. Aber jetzt wird erst mal gearbeitet, gefeiert wird dann später“, sagte er, um die Aufmerksamkeit schließlich wieder auf Torquator Tasso zu lenken: „So ein Pferd trainiert man nicht oft im Leben. Er ist ein Star.“

imago/Sorge Marcel Weiß feiert in seinen Paris seinen größten Erfolg.

So sind sie halt, die Galopptrainer, so ganz anders als die meisten Fußballtrainer, bleiben gern im Hintergrund, arbeiten lieber auf der Rennbahn und im Stall als in eigener Sache in der Öffentlichkeit. Dabei hat Weiß, der in Berlin geboren wurde, eine erstaunliche Karriere hingelegt. Vom Futtermeister zum Champion-Trainer, könnte man sagen, von einem, der vor gar nicht langer Zeit eher zweitklassige Pferde quer durchs Land kutschierte, hin zu einem, der am Wochenende als Sieger die Hand von Princessin Anne schütteln durfte.

Mit 13 packte ihn die Leidenschaft

Erst neulich hat er sich in einem Interview mit Galopponline an seine Anfänge erinnert, an den Tag, als ihn die Leidenschaft für den Galoppsport packte. „Ich war 13, und es war ein schöner Sommertag, als ich zum ersten Mal in Hoppegarten war. Die vielen verschiedenen Menschen, die schnellen Pferde. Ich war hin und weg, der Rennsportvirus hatte mich sofort gepackt. Über eine Freundin hatte ich schnell Kontakt zu Trainer Martin Rölke, in dessen Rennstall ich von da an jede freie Minute verbrachte.“

Nach ein paar Jahren bei Rölke und einem Jahr im Stall von Heinz Lubenow wechselte er 1997 in die Hoppegartener Dependance des Diana-Stalls unter der Leitung von Werner Haustein, um schließlich einem Angebot der Trainerlegende Heinz Jentzsch nach Mühlheim an der Ruhr zu folgen. Als besonders prägend bezeichnet er aber seine langjährige Arbeit als Futtermeister unter Uwe Ostmann und Jens Hirschberger. Seit zwei Jahren trägt er als Nachfolger des Letztgenannten nun als Cheftrainer die Hauptverantwortung im Quartier des Gestüts Auenquelle und darf für sich in Anspruch nehmen, aus einem Pferd, das vor drei Jahren über eine Aktion für gerade mal 24.000 Euro in den Stall geholt wurde, einen millionenträchtigen Champion gemacht zu haben. Torquator Tasso, so viel ist nämlich sicher, wird in der Zucht extrem hohe Decktaxen einbringen.

Aber so weit ist es offensichtlich noch nicht, wie Weiß noch am Sonntag in Aussicht stellte. Torquator könnte noch ein Jahr im Training bleiben, deutete er an. „Vielleicht geht er noch nach Japan.“ Was Piechulek, aber auch ihm selbst wohl jede Menge Freude bereiten würde.