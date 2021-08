Spielberg - Unaufhörlich klickten die Kameras, und Valentino Rossi lächelte. „Es ist ein trauriger Tag. Nächstes Jahr wird sich mein Leben ändern“, sagte der italienische Superstar in Spielberg ganz ruhig, „ich habe entschieden, am Ende der Saison aufzuhören.“ Was drohte, ist Realität, die MotoGP verliert eine Ikone, die schillerndste Figur, ihr Gesicht. Nach 26 Jahren steigt „Doctor“ Rossi im November letztmals von der Maschine.

Es ist keine Überraschung, dass der neunmalige Weltmeister das aufgibt, was er mehr als alles andere liebt. Racing, auf seiner Yamaha M1, doch es hat keinen Sinn mehr, die Young Guns fahren dem 42-Jährigen schon länger um die Ohren. „Am Ende machen im Sport die Ergebnisse den Unterschied“, sagte Rossi bei einer eigens einberufenen Pressekonferenz.