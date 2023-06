Der ehemalige Bundesliga-Dino HSV schickt sich an, zur Zweiliga-Echse zu werden

Die mehreren Hundertschaften behelmter Polizei auf dem Spielfeld bewachten Feierlichkeiten und gaben eine vage Idee, was im Volksparkstadion losgewesen wäre, wenn das Wunder es zur Wahrheit geschafft hätte. Vermutlich wäre die vor 23 Jahren neu erbaute Arena in ihren Grundfesten erschüttert worden. Der infernale Tornado, der aus ihr hervorging, dürfte schon nach dem frühen Treffer zum 1:0 im entscheidenden Relegationsspiel gegen den VfB Stuttgart bis zum Mars spürbar gewesen sein – oder mindestens bis zum Mond.

Am Ende blieb es dabei, dass der Hamburger SV nach allen Regeln der Sangeskunst von den Fans in Richtung seiner sechsten Spielzeit im Unterhaus geschickt wurde. Der ausgestorbene Bundesliga-Dino schickt sich an, nach dreimal Platz vier und zwei gescheiterten Relegationen zur Zweitliga-Echse zu werden.

Fans des Hamburger SV bejubeln ihre Mannschaft nach dem Abpfiff

Während die Anhängerschaft den Abstieg noch wütend mit einem Platzsturm und Feuerwerk begleitet hatte, bejubelte sie jetzt den fünften gescheiterten Versuch in Folge. Man ist genügsam geworden und dankbar dafür, dass nicht alle paar Monate der Trainer rausgeworfen wird – und der Sportchef bei Bedarf gleich hinterher. Sondern, dass im Volkspark in der Regel Spektakel geboten wird, verlässlich viele Tore fallen, wenn auch nicht immer auf der richtigen Seite.

Kapitän Sebastian Schonlau fand nach dem 1:3 (1:0) gegen den VfB Stuttgart nur warme Worte für das Erlebte: „Hier ist sehr viel richtig gemacht worden. Der HSV hat wieder eine Identität. Die Leute kommen wieder gerne ins Stadion.“ Und sie verzeihen es auch dem Trainer, dass er noch Anfang April den Aufstieg versprochen hatte. Das gelang Tim Walter mit seiner Spielart von Pep-Guardiola-Fußball auch deshalb nicht, weil sein Kader diese Variante mangels Finanzkraft nicht stabil hergibt. Zu oft hoppeln Pässe ohne Instanz übers Feld und setzen so das eigene Team mehr unter Druck als den Gegner. Walter mag bisweilen ein Angeber sein, ein Rotzlöffel und ein Betonkopf, der spieltaktisch über die Schmerzgrenze hinweg mehr in Prinzipien denkt als in Flexibilität – der 47-Jährige hat es aber erkennbar geschafft, ein Gros der Leute in Stadt und Kader hinter sich zu versammeln.

Folgenschwerer Fehler von Daniel Heuer Fernandes

Wiewohl es auch eine ganze Menge Menschen gibt, die erwarten, dass Walter kommende Saison manches neu justiert. Es war ja kein Zufall, dass der HSV den alle Kräfte erlahmen lassenden Gegentreffer zum 1:2 gegen Stuttgart kassierte, weil der ansonsten formidable Torwart Daniel Heuer Fernandes nach einem dieser HSV-typischen Hoppel-Rückpässe ein folgenschwerer Fehler unterlief. Der Ballbesitzfußball wird beim HSV immer dann, wenn die Gegner größeres Format erreichen, zum Harakiri. Sechs Gegentreffer in zwei Relegationsspielen sind auch Ausdruck dessen, wie weit entfernt sich der verzwergte HSV mittlerweile von Erstliganiveau entfernt hat.

Richtig ist vermutlich: So leicht wie in diesem Spieljahr, als den weniger gut betuchten Darmstadt und Heidenheim der direkte Aufstieg gelang, dürfte es nächste Saison mit Schalke 04 und Hertha BSC als Konkurrenz nicht wieder werden. Richtig ist aber auch: 66 Punkte hätten seit 2018 stets für den direkten Aufstieg gereicht, mehrfach sogar für die Zweitligameisterschaft.

Jonas Boldt: Weiter mit Tim Walter

Jonas Boldt brauchte ein bisschen, bis er sich erholt hatte. Der baumlange HSV-Sportvorstand war dem Anlass entsprechend in gedeckten Farben gekleidet und ließ keinen Zweifel, mit wem es in führender Position in die kommende Saison gehen soll: „Selbstverständlich“ mit Tim Walter, der ohnehin noch ein weiteres Jahr unter Vertrag steht. Boldt und Walter haben eine Männerfreundschaft und Schicksalsgemeinschaft entwickelt, die auch die zweite gemeinsam gescheiterte Aufstiegsmission überdauert. Jetzt muss nur noch der manchmal unberechenbare Aufsichtsrat zustimmen, dass bei Boldt weiter die Fäden im sportlichen Bereich zusammenlaufen.

Dessen Job ist es nun vor allem, mit Toptorjäger Robert Glatzel eine gemeinsame Zukunft zu finden – angesichts einer Ausstiegklausel von nur 1,5 Millionen Euro kein ganz leichtes Unterfangen in einem Kader, der reichlich schmal auf der Brust ist.