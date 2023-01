Der Exportschlager: Österreichs Skisprungtrainer prägen seit Jahren ihren Sport 

Es mutet mitunter etwas seltsam an, dass die österreichischen Skispringer bei der Vierschanzentournee seit dem Triumph von Stefan Kraft im Winter 2014/15 im Endeffekt nur eine Nebenrolle spielen, die Skisprungtrainer aus der Alpenrepublik hingegen nun schon seit vielen Jahren den Athleten anderer Nationen zu Bestleistungen, ja mitunter sogar zum Gesamtsieg verhelfen. Es ist jedenfalls so, dass Stefan Horngacher, Alexander Stöckl, Thomas Thurnbichler und Co weiterhin als Exportschlager die Welt der Schanzen dominieren.

„Es ist großartig, wie wir alle unseren Weg gemacht haben“, sagt Bundestrainer Horngacher. In der Tat: 13 der besten 15 Springer nach den Stationen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen werden von Österreichern betreut, einzig die Slowenen setzen nicht auf einen Coach made in Austria. Chancen auf den Gesamtsieg hat der Gastgeber der kommenden Weltmeisterschaft in Planica (vom 21. Februar bis 5. März) allerdings schon jetzt nicht mehr.

Schuster macht Freund zum Weltmeister

Auch der Deutsche Skiverband (DSV) profitiert seit Jahren vom ÖSV-System, auf Erfolgscoach Werner Schuster, der von 2008 bis 2019 die deutschen Springer betreute und bei der WM 2015 in Falun Severin Freund als Sieger von der Großschanze abwinken durfte, folgte sein Landsmann Horngacher. Der Tiroler gehört zu jenem Austria-Team, das 1991 in Val di Fiemme WM-Gold holte – damit war er als Aktiver weitaus erfolgreicher als sein Vorgänger Schuster.

Schuster und Stöckl wiederum waren nicht nur zu ihrer aktiven Zeit Teamkollegen, sondern arbeiteten auch von 2005 bis 2007 gemeinsam in ihrer Heimat am Skigymnasium Stams. Stöckl, der 2015 Rune Velta zum Weltmeister auf der Normalschanze formte und nun in Halvor Egner Granerud den großen Tourfavoriten coacht, wundert die Entwicklung nicht.

„Die Trainerausbildung in Österreich ist sehr gut, auch das Skigymnasium Stams hat dazu beigetragen. Es steckt eine lange, gute Kultur dahinter, dass Österreich gute Trainer hervorbringt“, sagt er. In der Alpenrepublik bedauern inzwischen viele Funktionäre durchaus den Abgang der besten Trainer ins Ausland – doch auch im ÖSV sind die Posten begrenzt.

Der 49-jährige Stöckl trainiert die Norweger schon seit März 2011, ihm fehlt noch immer ein Tourneesieg in der Trophäensammlung. Seit 2006/07, als Anders Jacobsen triumphierte, warten die Skandinavier auf den Prestigeerfolg. „Jeder in der Mannschaft hätte es verdient, dass wir endlich mal den Sieg der Vierschanzentournee nach Norwegen bringen“, sagt Stöckl.

Thurnbichler bringt die Polen zum Fliegen

Thomas Thurnbichler wiederum trainiert erst seit diesem Jahr die polnischen Nationalhelden um Kamil Stoch, Dawid Kubacki und Piotr Zyla. Die beiden Letztgenannten hat der Tiroler so gut in Form gebracht, dass sie vor dem Springen in Innsbruck hinter Granerud die Plätze zwei und drei belegen. Der 33-jährige Thurnbichler war vorher Assistenztrainer beim ÖSV, in seiner aktiven Karriere aber nur bei einem Weltcupspringen als Aktiver dabei, was darauf schließen lässt, dass die Klasse eines Trainers nicht zwangsläufig von den in vergangenen Tagen erzielten Weiten abhängig ist. Horngacher verriet zuletzt, dass er Thurnbichler gerne zum DSV gelotst hätte.

Und Andreas Widhölzl, der Coach der Österreicher? Der „Swider“ genannte Coach ist seit dem Frühjahr 2020 Chef der ÖSV-Adler, als Aktiver hat er die Tournee 2000 gewonnen. Gegenwärtig wartet Österreich allerdings – wie schon erwähnt – seit acht Jahren auf einen Gesamtsieger, doch nimmt derzeit niemand die Spur von Ernst Vettori, Andreas Goldberger oder Gregor Schlierenzauer auf. An den Trainern kann es kaum liegen, denn die sind noch immer Weltspitze.