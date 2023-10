Noch nie waren sie in den europäischen Ligen glücklicher als an diesem Wochenende, dass es die Fifa-Bestimmung 4.3.1 gibt. Sie untersagt ausdrücklich „das Tragen oder Nutzen von Teilen der Spielkleidung, wenn diese politische, religiöse oder persönliche Slogans, Aussagen oder Bilder enthalten“.

Bedauerlicherweise erstreckt sich die Vorschrift des Fußball-Weltverbands lediglich auf Trikots. Nicht auf Twitter-/X- oder Instagram-Beiträge meinungsbeseelter Profis. Diese Unterscheidung hat zuletzt bei Verantwortlichen von zwei deutschen Bundesligaklubs für schlaflose Nächte gesorgt.

Verstörende Solidarität mit den Tätern

Wie aufregend die Auslöser dafür sind, beweist eine Google-Suche. Die Abfrage „Bayern Mainz Palästina“ hätte vor einer Woche kurios gewirkt – gestern spielte sie 1,5 Millionen Ergebnisse aus. Hintergrund: Die Spieler Anwar El Ghazi (Mainz 05) und Noussair Mazraoui (FC Bayern) hatten nach den Hamas-Massakern gegen Israel in sozialen Netzwerken auf verstörende Weise ihre Solidarität mit den Tätern ausgedrückt und indirekt die Vernichtung Israels gutgeheißen. Der Marokkaner Mazraoui teilte ein Video, in dem den Palästinensern der Sieg über Israel gewünscht wird. Deeskalieren ist was anderes.

Privat Zum Autor Alex Steudel war Fußballreporter und Chefredakteur von Sport-Bild. Heute ist er freier Journalist und Co-Publisher des Fußball-Newsletters „Fever Pit’ch“. Er lebt in Hamburg

Die Aufregung ist hierzulande zu Recht groß. „Sofort feuern!“, schrie(be)n nicht wenige. Die arbeitsrechtliche Frage lautet: Ist mein Mitarbeiter gefährlich oder einfach nur doof – wie stuft man als Arbeitgeber so einen Fall richtig ein?



Mainz 05 fand die Antwort gleich und stellte El Ghazi, der marokkanische Wurzeln hat, pfeilschnell frei, was Applaus in Deutschland und unschöne Reaktionen in der arabischen Welt auslöste – die entsprechende Mitteilung des Vereins auf X wurde mit Palästina-Flaggen geflutet.

Der FC Bayern – besonders betroffen, weil er jüdische Wurzeln hat – vermied einen Schnellschuss und untersuchte den Fall tagelang nonstop. Ob dabei mit Mazraoui nur geredet oder eher auf ihn eingeredet werden musste, ist nicht überliefert, wohl aber, dass die Bosse zu dem Schluss kamen, dass der Rechtsverteidiger kein Hamas-Sympathisant und Israel-Hasser sei und bleiben dürfe.

„Mazraoui hat uns glaubwürdig versichert, dass er als friedliebender Mensch Terror und Krieg entschieden ablehnt. Er bedauert es, wenn seine Posts zu Irritationen geführt haben“, sagte der Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen am Freitag. „Der FC Bayern verurteilt den Angriff der Hamas auf Israel.“ Mazraoui, der am Sonnabend im Spiel (ausgerechnet) gegen Mainz verletzt fehlt, erklärte im selben Post, er „verurteile jede Art des Terrorismus und jede Terrororganisation“.

Charlotte Knobloch ist Ehrenmitglied des FC Bayern

Alles gut jetzt? Natürlich nicht. Denn man kann leicht eins und eins zusammenzählen: Mazraoui hat den fast zehnfachen Marktwert (28 Millionen Euro) von El Gahzi – klar, dass man so einen Schatz nicht hergibt. Also hat die Entscheidung allein wirtschaftliche Gründe. Oder nicht? Könnte man dem Serienmeister, der die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, als Ehrenmitglied hat, womöglich zutrauen, bei solchen Entscheidungen nicht auf jede Million zu schauen, sondern das Richtige tun zu wollen?

Wie auch immer, eine wichtige Frage steht jedenfalls unbeantwortet im Raum: Ruderte Noussair Mazraoui a) allein aus Berechnung zurück oder vielleicht doch b), weil ihm klar wurde, dass er vorher nicht genug nachgedacht hatte – oder sind c) solche Überlegungen vollkommen egal wegen zero tolerance? Die Bayern haben sich für die b-Lösung entschieden.



War das richtig oder falsch? Im Netz kursiert für jede Meinung eine Tonne Text, und womöglich gibt es eine zu hundert Prozent richtige Lösung gar nicht. Warum sollte ausgerechnet ein Fußballverein aus Süddeutschland die Antworten auf Fragen gefunden haben, die die Welt bewegen?

Man sollte übrigens bei der Meinungsfindung noch etwas berücksichtigen – und jeder Reporter, der länger einen Bundesligaverein journalistisch begleitet und dabei Berufsfußballer persönlich kennengelernt hat, wird das wohl bestätigen: Variante b) ist tatsächlich nicht so unwahrscheinlich.



„Bis zum Kopf Weltklasse, darüber Kreisklasse“, hat der Trainer Bernd Stange einmal über den Profi Mario Basler gesagt, aber vermutlich auch ganz schön viele weitere Spieler gemeint.



Man darf das bei der Gesamtbewertung des Falles Mazraoui nicht außer Acht lassen.

