Berlin - Die Geschichte liest sich wie ein Krimi, nur ist sie nicht ausgedacht. Es geht um die chinesische Tennisspielerin Peng Shuai. Die 35-Jährige ist in ihrer Heimat, in der Tennis in den letzten Jahren nach Fußball und Basketball zur drittbeliebtesten TV-Sportart avancierte, ein gefeierter Star. Sie gilt als unangenehme, kampfstarke Gegnerin, ihre größten Erfolge sind zwei Grand-Slam-Titel im Doppel, 20 Wochen lang führte sie die Doppelweltrangliste an, im Einzel lag ihre höchste Platzierung bei Rang 14.