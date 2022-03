Berlin - Martin Krüger ist einer dieser Menschen, denen man ihren Job ansieht. Kaum, dass der 42 Jahre alte Brandenburger in den Katakomben der Alten Försterei angeschlendert kommt, fällt dessen breites Kreuz auf. Auch die beachtlichen Oberarme, der markante Kiefer und sogar Krügers Gang passen in das Bild, das einem vorschwebt, wenn man an einen Athletiktrainer denkt. Und Martin Krüger ist genau das: Athletiktrainer beim 1. FC Union Berlin.

Seit Sommer 2016 kümmert Krüger sich um die Fitness der Profifußballer in Köpenick. Sei es die Belastungssteuerung, das Erstellen von Trainingsplänen oder das Auswerten komplexer Leistungsdaten – all das gehört zu Krügers Aufgaben. Aufgaben, denen der studierte Sportwissenschaftler mit einem großen Enthusiasmus nachgeht.

Eisern Magazin EISERN Magazin Nr. 5 Die neue Ausgabe des EISERN Magazins – jetzt am Kiosk oder hier bestellen! Für Edition Nr. 5 konnten wir die Dokumentarfilmerin Annekatrin Hendel zum Interview gewinnen. Die preisgekrönte Regisseurin hat sich mit ihrem Team auf eine Reise ins Innerste des 1. FC Union Berlin begeben. Rapper Finch wiederum erklärt im Gespräch, warum Max Kruse und Rafal Gikiewicz in einer Hall of Fame nichts zu suchen haben. Des Weiteren haben wir mit den Multitalenten Grischa Prömel, Andreas Luthe und Niko Gießelmann über ihre sportlichen Leidenschaften gesprochen. Das Magazin ist ab dem 31. März im Handel erhältlich.

Angefangen habe dabei alles mit Basketball, erzählt Krüger, kurz nachdem er sich auf seinem Stuhl in einer der Logen im Stadion an der Alten Försterei zurückgelehnt hat. Noch während seines Studiums an der Berliner Humboldt-Universität habe er eine Stellenausschreibung des Berliner Basketballverbandes entdeckt, so Krüger. „Immer montags mit der U12- und U13-Auswahl eine halbe Stunde was machen.“ Letztlich war dies der Einstieg in den Beruf des Athletiktrainers.

So folgte auf die Montagsarbeit ein Job im Jugendprogramm von Alba Berlin. Er habe damals viel gelernt, erinnert Krüger sich heute, über das Handwerk eines Athletiktrainers, vor allem aber über die Arbeit mit Menschen. Etwa, dass Athletiktraining der Individualität der einzelnen Spieler angepasst werden muss, um erfolgreich zu sein. Weil Krüger aber eben nicht nur lernte, sondern das Gelernte auch erfolgreich anzuwenden wusste, meldete sich der 1. FC Union Berlin bei ihm. Auch hier kümmerte er sich erst mal um die Nachwuchsspieler, um nach gerade mal einem Jahr die Verantwortung für die Profimannschaft übertragen zu bekommen. Sechs Jahre später fasst Krüger seine Faszination an seinem Job in Worte. Er sagt: „Die Arbeit mit den Menschen ist der Grund, warum ich überhaupt erst Trainer werden wollte.“

Er schreibt seine eigenen Trainingspläne

Dabei kommt Krüger zugute, dass er als Athletiktrainer ein ganz anderes Verhältnis zu den Profis hat als etwa Cheftrainer Urs Fischer. „Der Cheftrainer hat immer eine gewisse Distanz, weil er einfach der Chef ist“, erklärt Krüger und ergänzt: „Ich bin da schon näher an den Spielern dran, kann das aber auch nur zulassen, weil ich ja keine harten Entscheidungen treffen muss.“ Dass der Athletiktrainer die Beziehung zu seinen Schützlingen scherzhaft als eine „Hassliebe“ betitelt, liegt in der Natur seines Jobs. Schließlich machen ausgiebige Laufeinheiten und Stabilitätsübungen selbst den beliebtesten Athletiktrainer schnell zur meistgehassten Person auf dem Platz.

Apropos Fischer. Vom ersten Tag an hat der Schweizer Fußballlehrer dem Mann, der seinen Spielern die nötige Fitness für Unions physischen und laufintensiven Fußball verschafft, großes Vertrauen entgegengebracht. Regelrecht „geschockt“ sei er gewesen, erinnert sich Krüger: „Wir kannten uns noch gar nicht und trotzdem hat er mir direkt gesagt: ‚Du planst das Training und schickst mir dann zu, was wir machen.‘“

Geändert hat sich das bis heute nicht. Noch immer ist es Krüger, der Fischer empfiehlt, wie lange und wie intensiv dessen Trainingseinheiten sein sollten. Der Athletiktrainer schreibt seine Trainingspläne und plant seine Einheiten komplett eigenständig, entscheidet, ob und wie lange am Tag nach den Spielen ausgelaufen wird, und legt Fischer ebenfalls nahe, wenn ein überlasteter und daher verletzungsanfälliger Spieler eine Trainingspause einlegen soll. Im Ausnahmefall werde dabei natürlich auch mal intensiver und lauter diskutiert, erzählt Krüger, aber in aller Regel vertraut Fischer der Expertise seines Spezialisten. „Das schätze ich total“, sagt dieser mit Nachdruck.

Kruse hätte noch fitter sein können

Spricht man länger mit Martin Krüger, stellt sich heraus: Eine gute Kommunikation ist diesem nicht nur in der Zusammenarbeit mit Fischer ungemein wichtig. Krüger will – und muss – Tag für Tag aufs Neue ergründen, wie es seinen Spielern geht, und das nicht nur hinsichtlich ihrer Physis, sondern auch hinsichtlich ihrer Psyche. Auch deshalb müssen die Profis täglich bis spätestens morgens 8.45 Uhr per App Auskunft über ihr Befinden geben. Und nicht nur das: Individuelle Einheiten mit persönlichen Trainern müssen sie mit Krüger absprechen. „Ich will die Jungs nicht kontrollieren“, sagt der, „aber ich muss das natürlich wissen, damit wir unser Training planen können und keine Verletzungen riskieren.“ Umso wichtiger ist die Kommunikation vor dem Hintergrund, dass der eine oder andere Extraeinheiten schiebt.

Da wären etwa Spieler wie Andreas Voglsammer, die mit einem Personal Trainer arbeiten, beispielsweise um im Antritt noch explosiver zu werden. Timo Baumgartl wiederum lässt sich nach mehreren schweren Gehirnerschütterungen von einem externen Experten im neuroathletischen Bereich coachen. Und einer ist Krüger dahingehend im Besonderen in Erinnerung geblieben: Marc Torrejón. „Eine absolute Maschine“, die dem Athletiktrainer ebenso imponiert hat wie ein von Loris Karius angeführtes und von Nico Schlotterbeck und Marvin Friedrich komplettiertes Kraftraum-Trio. Drei Akteure, die sich – für viele Fußballer eher untypisch – regelmäßig im Kraftraum auch Brust und Bizeps gewidmet haben. Allen voran Schlotterbeck habe damals „eine richtige Transformation“ hingelegt, erinnert sich Krüger. Andererseits gebe es aber auch Typen wie Bastian Oczipka. „Der ist 33 Jahre alt, gibt jeden Tag im Training Vollgas und sagt, ihm reiche das“, erzählt Krüger, „und das ist auch in Ordnung so.“

In eine dritte Kategorie wiederum fallen Profis, bei denen sich auch Krüger ein bisschen mehr Engagement in Sachen Athletiktraining wünschen würde. Auf die Nachfrage, ob der jüngst nach Wolfsburg abgewanderte Max Kruse zu dieser Spezies zähle, muss Krüger schmunzeln. Einen Schluck aus seiner Wasserflasche später entscheidet Krüger sich für eine diplomatische, aber doch ehrliche Antwort: „Max war so ein Spieler, den ich athletisch gerne noch ein bisschen mehr in die Spur bekommen hätte, ja. Gleichzeitig ist er einfach niemand, der sich jeden Tag stundenlang körperlich quälen möchte und kann.“

Gewissermaßen steht das Beispiel Kruse symbolisch für den Balanceakt in der Arbeit eines Athletiktrainers. Diese sei ein schmaler Grat zwischen Akzeptanz der Arbeitseinstellung jedes einzelnen Spielers und dem eigenen Wunsch, diese durch mehr Training noch besser zu machen, erklärt Krüger. „Natürlich würde es einem Max Kruse helfen, noch ein bisschen fitter zu sein. Gleichzeitig darfst du auch Fußballern nicht den Spaß an ihrem Job nehmen“, ergänzt er.

Nichtsdestotrotz steht fest: Athletiktrainer haben im Fußball in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen. Talentiert, technisch und taktisch versiert sind die Spieler in den Profiligen dieser Welt schon lange. So schnell, so sprunggewaltig und so schussstark wie heutzutage waren sie hingegen noch nie. Schaut man sich Akteure wie Cristiano Ronaldo und Kylian Mbappé, aber auch Robert Lewandowski und andere Bundesliga-Profis an, fällt auf: Das Gros der wirklich guten Spieler hat sich über die Jahre eine Athletik antrainiert, die es ihnen überhaupt erst erlaubt, ihr fußballerisches Potenzial voll auszuschöpfen. Athletiktrainer zeigen ihnen hierbei den Weg auf.

Sie machen sich dabei auch den großen technologischen Fortschritt der vergangenen Jahre im Bereich der Leistungsdiagnostik zunutze. Die Herzfrequenz, die Geschwindigkeit einzelner Sprints, die Anzahl an Antritten, Sprüngen, gelaufenen Metern – all das und noch mehr misst auch Krüger mithilfe von entsprechenden Messgeräten und GPS-Trackern. In jedem einzelnen Training an jedem einzelnen Union-Profi und immer mit dem Ziel, Verletzungsgefahren sowie Verbesserungspotenziale zu erkennen.

Krüger strahlt eine große Zufriedenheit aus

Wie wichtig genau diese Arbeit mittlerweile ist, verrät ein Blick auf den deutschen Rekordmeister und Branchenprimus im Fußball: Während Krüger bei Union Athletiktrainer und Datenanalyst in Personalunion ist, gibt es beim FC Bayern München nicht nur gleich vier Fitnesstrainer, sondern laut Krüger „mit Sicherheit auch fünf oder sechs Datenanalysten“. Neidisch wird Krüger angesichts der bayerischen Oase in Sachen Athletiktraining und Datenanalyse allerdings keineswegs.

Im Gegenteil: Er strahlt eine große Zufriedenheit aus, wenn er über seinen Job spricht, von einer „gestiegenen Wertschätzung“ für diesen berichtet. Und es klingt auch ein bisschen Stolz durch, wenn Martin Krüger erzählt, dass es – auch dank seiner Arbeit – beim 1. FC Union Berlin in dieser Saison bislang noch keine einzige ernsthafte Muskelverletzung gab.

Dieser Text ist ein Auszug aus dem EISERN Magazin Nr. 5. Lesen Sie darin außerdem ein Porträt über Unions Ausnahmestürmer Taiwo Awoniyi sowie Interviews mit der Dokumentarfilmerin Annekatrin Hendel und Rapper Finch. Das Magazin ist ab dem 31. März im Handel erhältlich.