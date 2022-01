Berlin - Die Pläne des 1. FC Union Berlin bezüglich des Stadionumbaus erhielten erst kürzlich einen Dämpfer. Hertha BSC kämpft noch immer um eine neue Heimspielstätte. Und Viktoria Berlin, die VSG Altglienicke sowie der BFC Dynamo müssen sich gefühlt in jedem Sommer nach einer neuen Bleibe umschauen. Berlin und seine Fußballstadien: Ein schier endloses Kapitel an Aufregern, das in diesem Sommer möglichweise in die nächste Runde gehen könnte, sollten die Regionalligisten Berliner AK oder BFC Dynamo in die Dritte Liga aufsteigen.