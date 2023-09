Wissenschaftler: „Kinderfußball wird in schlichter Art und Weise politisiert“

Die Debatte um die Talententwicklung in Deutschland wird heftig geführt. Das Credo von Wissenschaftler Matthias Lochmann: Die Kleinsten sollen statt sieben gegen sieben lieber drei gegen drei auf Minitore spielen und mit fortschreitendem Alter fünf gegen fünf mit Torhütern in Turnierform. Aber es haperte lange an der Umsetzung. Die soll es nun ab der Saison 2024/25 bundesweit geben. Die Krise im deutschen Fußball ist groß, die Widerstände jedoch auch. Lochmann hält dagegen.