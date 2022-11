Der Kleinste ist der Größte: Messi und die Argentinier wandeln zwischen Extremen

Lionel Messi ist nur 1,68 Meter groß. Aber am Sonnabend war er der Größte auf dem Spielfeld der WM in Katar. So groß, dass die argentinische Zeitung El Clarín einen Text tatsächlich so begann: „Sehr geehrte Herren von Fifa, Uefa und France Football. Hören Sie auf, ihm goldene Kugeln und goldene Stiefel oder mit feinen Rubinen verzierte Slipper zu schenken. Meine Herren von der Academy, geben Sie ihm ein für alle Mal den Oscar. Lionel Messi ist kein Fußballer mehr: Er ist der beste Schauspieler der Welt.“ Einer der immer im selben Film mitspielt – in der Rolle, in der der kleine Junge am Ende immer das Mädchen bekommt. Der Autor fragt: „Was wäre das Leben ohne Messi?“

Die Argentinier glauben wieder an den WM-Sieg

Nun, zumindest für Argentiniens Fußballfans deutlich weniger lebenswert. Denn ihr kleiner Held wedelte befreit mit den Armen, als er und seine Kollegen in der Kabine des Lusail-Stadions von ihrem großen Traum sangen. „Ich will den dritten Titel gewinnen, ich will Weltmeister werden.“ Gerade hatte er einer ganzen Nation den Glauben an den WM-Sieg zurückgegeben.

Die Kritik an Messi? Die Wut über den Fehlstart? Die Panik vor dem Vorrunden-Aus? Egal. Nach dem erlösenden 2:0 (0:0) gegen Mexiko, das „La Pulga“ erst mit einem stammen Schuss aus 20 Metern ermöglicht hatte, brach sie die Erleichterung Bahn und verwandelte sich in Euphorie. „Argentinien benötigte einen Messi mit maradonianischem Trotz, um seinen WM-Traum aufrechtzuerhalten“, urteilte Clarín. „Argentinien lebt noch“, schrieb Olé. Von einem Grau zwischen Schwarz und Weiß war nichts zu spüren.

Mit 90.000 Menschen auf den Rängen war das Spiel am Sonnabend bislang das bestbesuchte der WM in Katar. Argentinier und Mexikaner scheint weder die ungewohnte Jahreszeit noch sonst eine politische oder sportpolitische Diskussion um die WM von ihrer Fußballbegeisterung abzuhalten. Nicht mal das Bierverbot im Wüstenstaat störte sie. Die Argentinier seien nicht wegen des Spiels gekommen – sondern wegen Leo, schrieb El Clarín, stellte immerhin aber auch fest: „Noch ist nichts vollendet.“

Denn es folgt ja noch das Finale der Gruppe C am Mittwoch (20 Uhr ZDF, MagentaTV) gegen die Polen (4 Punkte), bei denen Robert Lewandowski über sein erstes WM-Tor beim 2:0 gegen Saudi-Arabien in Tränen ausgebrochen war. Ein Sieg würde Argentinien zum Weiterkommen reichen. Bei einem Remis wären Messi und Co. vom Ergebnis der Partie zwischen Saudi-Arabien (3) gegen Mexiko (1) abhängig. „Wir haben das erste Spiel verloren und waren draußen. Jetzt haben wir gewonnen, und wir sind nicht Weltmeister“, warnte Messi: „Wir müssen mit den Extremen umgehen.“

Messi zieht mit seinem achten WM-Tor mit Maradona gleich

Mit den argentinischen Extremen umzugehen scheint ihm bislang besser zu gelingen als einst Diego Maradona, an dessen Todestag vor zwei Jahren erinnert wurde. Denn mit seinem achten WM-Tor zog Messi, 35, mit Maradona gleich. Dennoch hatte das 1:2 gegen die Saudis, bei dem Messi zwar vom Elfmeterpunkt getroffen hatte, doch sonst abgemeldet war, bei ihm Spuren hinterlassen. „Meine Familie hat auch gelitten. Den Jungs ging es schlecht, Mateo hat geweint und gerechnet. Die letzten Tage waren lang und schlimm“, gab Messi zu. Die Kritik an ihm war hart. Gerüchte über eine Knöchelverletzung lächelte er nach dem Sieg gegen Mexiko weg.

Er hatte viel probiert, sich die Bälle tief geholt. Aber gelingen wollte kaum etwas, bis ihm Angel Di Maria den Ball 20 Meter vor dem Tor zuspielte und Messi mit links abzog. „Ihr wisst, was passiert ist: Nummer zehn schießt das Tor“, sagte Nationaltrainer Lionel Scaloni, „er macht das, was er am besten kann. Es war mitreißend.“

Als der eingewechselte Enzo Fernandez (87.) spät zum Endstand erhöhte, sprang ihm Messi als Erster in die Arme, bevor die Fußballer in den Katakomben sangen: „Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar“, Leute, jetzt können wir uns wieder Illusionen machen. So heißt das Lied der Band La Mosca, das Messi und sein Team grölten.