Der Mann ist eine Wucht: Endlich hat Hertha BSC einen echten Mittelstürmer

Die klassischen Mittelstürmer feiern im deutschen Fußball Auferstehung. Und das ist gut so. Einige Jahre suchte man zuverlässige Torjäger vom alten Schlage eines Gerd Müller, eines Uwe Seeler, später eines Horst Hrubesch oder Rudi Völler oder zuletzt eines Robert Lewandowski vergeblich. Das galt auch für den modernen internationalen Fußball, weil Trainer-Taktik-Füchse wie der Spanier Pep Guardiola den kuriosen Begriff von der „falschen Neun“ prägten und lieber als Sturmspitze auf feine, wendige Techniker zurückgriffen, die sich immer wieder nach hinten fallen ließen – aber oft ihren ursprünglichen Job als Torjäger vergaßen.

Gott sein Dank begeistern längst wieder die „echten“ Mittelstürmer mit ihrer Wucht und ihren Toren. In der Ersten Liga tummeln sich in Harry Kane (Bayern München), Kevin Behrens (1. FC Union), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund) oder neuerdings Victor Boniface (Bayer Leverkusen) einige prächtige Neuner. Eine Etage tiefer in Liga zwei begeistern Robert Glatzel vom Hamburger SV oder Simon Terodde von Schalke. Und seit einigen Wochen hat auch Hertha BSC in Haris Tabakovic einen Profi in der vordersten Linie, der sagt: „Mein Job sind Tore!“

Tabakovic hat das Zeug, bei Hertha Publikumsliebling zu werden

Ganz klar: Dieser Mann ist eine Wucht: 1,94 Meter groß und 90 Kilo schwer. Der 29-jährige Schweizer mit bosnischen Wurzeln kam von Austria Wien nach Berlin und ist ein Typ, der sich durchsetzen kann und unbedingt zu Hertha wechseln wollte. Er gehört erst wenige Wochen zum Team und ist bislang im wahrsten Sinne des Wortes ein Volltreffer. In vier Ligaspielen schaffte er bereits vier Tore und gab zwei Assists. Zudem bekam er zweimal die starke Note 1,5 im Fachmagazin Kicker für seine Auftritte. Beim 5:0 im Pokal in Jena traf er zudem einmal und gab eine Torvorlage.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Ich hoffe – wenn er so weitermacht –, er kann sich irgendwann in die Riege derjenigen klassischen Mittelstürmer einreihen, die für immer im Gedächtnis der Berliner Fans geblieben sind und zu Publikumslieblingen aufstiegen. Einer aus diesem exklusiven Zirkel war Karl-Heinz Granitza, der Ende der 1970er-Jahre die Tornetze zerschoss. Der heute 71-Jährige erklärte mir sein Idealbild eines Mittelstürmers: „In Zeiten des Videobeweises muss der sich immer am Rande des Abseits aufhalten. Im 4-4-2-System bekommt er es oft mit zwei Gegnern zu tun, darf keine Angst haben, muss beweglich, körperlich präsent und möglichst immer eine Anspielstation sein. Entscheidend: Er muss geil auf Tore sein! Tabakovic scheint mir solch ein Typ zu sein.“

Hertha BSC beschäftigte zahlreiche starke Mittelstürmer, viele wurden ihrem Ruf als Torjäger gerecht, so wie der schlitzohrige Vedad Ibisevic, der raffinierte Marco Pantelic oder der kaltschnäuzige Michael Preetz. Ich habe sie alle gern spielen sehen und ihre Treffer beschrieben. Andere blieben einiges schuldig. In den 2000er-Jahren gehörten der Brasilianer Luizao oder Fredi Bobic in diese Kategorie und zuletzt der polnische Angreifer Krzysztof Piatak. Bei Hertha waren es in jeder Epoche zudem extrem torgefährliche offensive Mittelfeldspieler, die trafen, wenn die oft sensiblen Mittelstürmer Ladehemmung bekamen. Erich Beer, Lorenz Horr oder Marcelinho waren solch herausragende Kicker.

Pal Dardai weiß, dass Mittelstürmer sehr spezielle Profis sind

Karl-Heinz Granitza, der nach seiner Zeit bei Hertha in den USA bei Chicago Sting in 225 Spielen sagenhafte 141 Tore schoss, hat auf mein Bitten die besten Mittelstürmer der Hertha verglichen. „Für mich ist Michael Preetz vielleicht der Beste gewesen – mit seinem hervorragenden linken Fuß, seiner enormen Kopfballstärke, seiner Cleverness vor dem Tor und seinem fußballerischen Verständnis.“

Herthas Cheftrainer Pal Dardai sagte mit Blick auf Haris Tabakovic: „Du musst Mittelstürmern immer Vertrauen geben. Sie sind sehr speziell.“ Das zeigt auch ein Bonmot von Toni Polster, der einst für Österreich Tore am Fließband schoss: „Ein Denkmal will ich nicht, darauf scheißen ja nur die Tauben!“