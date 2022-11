Der Prince of Wales hält weiterhin zur englischen Mannschaft Der britische Thronfolger Prinz William will trotz seines neuen Titels als Prince of Wales auch das englische Nationalteam bei der Fußball-WM in Katar anfeue... dpa

Cardiff -Der britische Thronfolger Prinz William will trotz seines neuen Titels als Prince of Wales auch das englische Nationalteam bei der Fußball-WM in Katar anfeuern.