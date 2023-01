Der Sonnenschein strahlt wieder: Was Anton Brehme für die BR Volleys bedeutet

Eine ganze Saison lang fiel der Mittelblocker aus. Während der Verletzungspause wurde er zur Maschine und will jetzt in die nächste Runde der Champions League.

Mit der Geschichte von Anton Brehme ist es so ähnlich wie mit dem Ass, das der Volleyballer vorige Woche gegen Düren übers Netz geknallt hat. Nach dem Sprungaufschlag fiel er hin, landete auf dem Rücken. Aber schon im Aufstehen reckte Brehme die Arme nach oben, um dann im Kreis des BR-Volleys-Teams zu jubeln. Im Januar vor einem Jahr lag der Berliner Mittelblocker auch auf dem Rücken – allerdings narkotisiert auf dem OP-Tisch der Sportklinik Halle/Saale. Dort operierte ihn sein Vater Kay, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie.

Das Knie war kaputt: Riss der Patellasehne, Knorpelschaden. Vor der Operation hatte Brehme in der vorigen Saison keinen einzigen Satz für die BR Volleys gespielt. Nach der Operation auch nicht. Er fiel ein Jahr lang aus, war ein Volleyballer ohne Volleyball. Aber nun, da an diesem Mittwoch (19.30 Uhr, Schmelinghalle) das letzte Spiel in der Champions-League-Gruppenphase gegen den polnischen Meisterschaftsdritten Warta Zawiercie ansteht, gehört der 23-Jährige wieder zu den Leistungsträgern.

Brehme dachte daran, mit Volleyball aufzuhören

Gegen Düren servierte er insgesamt vier Asse, holte 16 Punkte, wurde MVP. Zuvor glänzte er beim 3:0 gegen Hebar Pasardschik mit 13 Punkten bei einer Angriffsquote von 89 Prozent und vier Blocks: „Vor einem Jahr hätte ich nie geglaubt, dass es so schnell geht. Ich bin extrem happy, dass ich den Weg gegangen bin“, sagt Brehme.

Dieser Weg dauerte länger als das Ass. Er hatte Passagen voller Zweifel. Brehmes Knieschmerzen waren im Sommer 2021, als er mit dem Nationalteam unterwegs war, immer schlimmer geworden. Tabletten und Spritzen zauberten den Schmerz nicht weg. Seine Vorbereitung auf die Saison 2021/22 fiel aus. Der Versuch, konservativ zu heilen, blieb erfolglos. Brehme, von dem Teamkamerad Ruben Schott sagt: „Anton ist unser Sonnenschein“, strahlte nicht mehr. „Er dachte immer häufiger über sein Knie nach“, erläutert Trainer Cedric Enard. „Ich war schon ziemlich deprimiert. Ich habe überlegt, mit Volleyball aufzuhören“, erzählt Brehme.

„Das wäre fatal gewesen, wenn so ein Talent so früh ausgefallen wäre“, meint Kaweh Niroomand. Der Manager der BR Volleys hatte den 2,06-Meter-Mann schon in der Saison 2018, als Brehme noch beim VC Olympia spielte, mit einem Zweitspielrecht ausgestattet und ihn nach einem Jahr in Lüneburg 2020 zurück nach Berlin geholt.

Der Klub ließ Brehmes Vertrag weiterlaufen. Er stand zu ihm, als der Volleyballer die Monate nach der OP bei seiner Familie in Leipzig verbrachte, sich für ein Studium einschrieb, seinen Körper in Krafträumen trimmte. Vor einem Jahr schaute Brehme Spiele der BR Volleys nicht mal im Livestream an. Zu groß war seine Traurigkeit, nicht dabei sein zu können. Der Sport, der bislang sein Leben war, fehlte ihm. Die Teamkameraden auch. Sie schrieben ab und zu. Tim Carlé fragte: „Wie geht es dir, mein kleines Schnitzel?“ Als die Play-offs begannen, war Brehme wieder kontaktbereit, saß wieder auf der Tribüne.

Ein Body wie ein Stahlschrank: Brehme und sein Bizeps

„Anton ist eine Maschine geworden“, bemerkte Angreifer Schott, als Brehme dann im August 2022 zur Vorbereitung auf die aktuelle Saison nach Berlin zurückkam. „Er hat einen Body wie ein Stahlschrank“, bekräftigt Niroomand. „Er hat das getan, was man tun muss, wenn man verletzt ist: Toni hat an seinen Schwächen gearbeitet und entschieden, wirklich stark zu werden. Er liebt seinen Bizeps“, sagt Enard. „Jetzt hat er den Körper eines Profivolleyballers.“

Brehme hatte in Leipzig auf seine Ernährung geachtet, Gewichte gestemmt, mit dem Theraband Rumpf, Rücken und seitliche Bauchmuskeln gestärkt, abgenommen. Es dauerte noch vier, fünf Wochen, bis seine Angst weg war, den Körper zu belasten, zu springen. „Von Woche zu Woche wurde alles besser“, sagt Brehme. Seine Schnellangriffe flutschten wieder. Im Dezember kam seine Gefährlichkeit im Aufschlag zurück.

Im Block hat Brehme noch Potenzial. „Er ist jung. Er muss sich immer wieder ins Spiel hineinfühlen, den internen Kampf mit dem gegnerischen Zuspieler aufnehmen“, sagt Trainer Enard. „Erfahrung kann man nicht kaufen, aber Anton entwickelt sich gut. Er ist sehr gut trainierbar, weil er zuhören will und umsetzt, was man ihm sagt.“

Der Sonnenschein ist zurück im Team. Brehme lacht wieder sein Toni-Lachen, gibt Ausstrahlung weiter. „Seine positiven Vibes sind ein dicker Bonus“, sagt Enard. Musik aus Brehmes Bluetooth-Box bereitet die BR Volleys in der Kabine auf das Spiel gegen Zawiercie vor. „Mit einem Sieg haben wir die Qualifikation für die nächste Runde in der eigenen Hand“, sagt der blonde Volleyballer. „Wir sind alle extrem heiß.“