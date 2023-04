Der Umbruch der Eisbären Berlin beginnt mit der Verpflichtung von Tobias Eder

Direkt nach dem verfrühten Saisonende hatten die Eisbären Berlin zur Nachbesprechung der vergangenen Saison in die Arena am Ostbahnhof geladen. Das Eis war da bereits verschwunden, die Spieler noch alle in Berlin, aber für mindestens neun von ihnen waren es die letzten Tage in der Hauptstadt. Nach einer enttäuschenden Saison hatte der deutsche Meister die Play-offs verpasst und eine Runderneuerung des Kaders angekündigt. Ende März wurde die Verlängerung von Manuel Wiederer verkündet, weitere Personalien mit Blick auf die noch laufende Saison aber auf einen späteren Zeitpunkt vertagt.

Die Herkunft hört man bei Tobias Eder schnell heraus

Am Montagmittag war der Zeitpunkt gekommen, um fast auf den Tag genau einen Monat später an selber Stelle die erste Verpflichtung für die neue Saison zu präsentieren. Da München und Ingolstadt noch die Finalserie bestreiten, war im Vorfeld des Termins bereits abzuleiten, dass der neue Spieler aus einem der anderen ausgeschiedenen Teams der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) kommen muss.

Und doch hat er bayrische Wurzeln, wie gleich zu Beginn der Vorstellung von Tobias Eder gegenüber den Pressevertretern, aber auch in einer ersten Videobotschaft an die Fans deutlich rauszuhören war. Natürlich freue er sich riesig auf die Eisbären, sagte der 25-jährige Stürmer, der beim EC Bad Tölz mit Eishockey begann und in der Akademie des EHC Red Bull München, bei dem er auch seine Profikarriere startete, ausgebildet wurde.

Nach anschließenden vier Jahren bei der Düsseldorfer EG, wo es Eder zum Nationalspieler schaffte, folgt nun also der Wechsel nach Berlin. „Es ist für mich jetzt sogar wahrscheinlich einfacher, als in eine Meistermannschaft reinzukommen“, so der Stürmer. „Jetzt findet ein größerer Umbruch statt, als es die Jahre davor der Fall war. Ich bin guter Dinge und freue mich riesig.“ Auf die Halle, die Fans, Berlin als Stadt und die Organisation der Eisbären. Dinge, die aus seiner Sicht ihresgleichen in der DEL suchen.

Eder hat bei den Eisbären ambitionierte Ziele

„Ich sehe hier für mich persönlich einfach die beste Chance, mich selbst weiterzuentwickeln, aber natürlich auch mit dem Team den daraus resultierenden Erfolg zu haben“, sagte der gebürtige Tegernseer. Nun will er daran mitwirken, dass die Berliner wieder an bessere Zeiten anknüpfen können: „Ich bin genau dann mit einer Saison zufrieden, wenn wir das letzte Spiel gewinnen. Und das ist dann hoffentlich nicht das 56. der Hauptrunde“, so Eder.

Tobias Eder freut sich auf die neue Herausforderung, die Eisbären freuen sich auf einen noch immer entwicklungsfähigen, aber DEL-erfahrenen Stürmer. „Wir freuen uns, dass mit Tobias Eder ab sofort ein weiterer deutscher Nationalspieler für die Eisbären auf Torejagd geht“, sagte Stéphane Richer. „Tobi hat seine Stürmerqualitäten bereits bewiesen.“ Und er wird nicht der letzte Spieler sein, den der Sportdirektor in Berlin begrüßt.