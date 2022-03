Berlin - Das Ergebnis lässt auf einen Klassenunterschied schließen. Aber dem war nicht so, denn der 1. FC Union Berlin hat beim 0:4 in München zumindest in der ersten Hälfte und bis zu dem Zeitpunkt, als alles schon entschieden war, eine gar nicht so schlechte Leistung abgeliefert. Das Problem: Die Bayern bestraften die Fehler der Eisernen gnadenlos, während die Elf von Urs Fischer die sich ihr im bayerischen Abwehrdurcheinander bietenden Torchancen nicht nutzen konnte. So bleibt es dabei: Union braucht bei 38 Punkten immer noch zwei Punkte, um den Klassenerhalt feiern zu können.

Vor der Partie hatte es ein großes Wirrwarr um die Auslastung der Münchner Arena gegeben. Zunächst musste man davon ausgehen, dass wegen der Corona-Pandemie wieder mal nur 25.000 Zuschauer beim Spiel Groß gegen Immer-Noch-Ziemlich-Klein dabei sein dürfen. Dann ging plötzlich das Gerücht um, dass die bayerischen Behörden tatsächlich die Genehmigung für ein ausverkauftes Stadion mit 75.000 Zuschauern erteilen könnten. Schließlich waren es dann 35.000, die in dem immer wieder aufs Neue beeindruckenden Rund draußen in Fröttmaning zugegen waren.

Und was diese 35.000 sahen, waren Bayern, bei denen Robert Lewandowski trotz des einen oder anderen Wehwehchens dann doch in der Startelf zu finden war. Und sie sahen einen 1. FC Union Berlin, der ohne den positiv auf Corona getesteten Christopher Trimmel auskommen musste. Zudem auf Grischa Prömel verzichten musste, weil der sich gegen den VfB Stuttgart die fünfte Gelbe Karte geholt hatte.

Khedira trägt die Spielführerbinde

So trug Rani Khedira die Spielführerbinde bei den Eisernen, was der Mittelfeldspieler auch als Belohnung für seine konstant guten Leistungen verstehen durfte. Der gebürtige Stuttgarter hat ja eine gewisse Meisterschaft beim Verdichten des Zentrums entwickelt, zählt in der Bundesliga mittlerweile zu den zuverlässigsten Spielverderbern.

Er war es auch, der klar zu verstehen gegeben hatte, was man braucht, um gegen die Bayern bestehen zu können, nämlich Mut. Den brachten die Eisernen dann auch tatsächlich ein. Ja, sie kamen in den ersten 25 Minuten zu ziemlich guten Torchancen.

Nach sechs Minuten verpasste Sheraldo Becker nach einer Flanke von Julian Ryerson per Kopf nur knapp das 1:0. In der 21. Minute kratzte Manuel Neuer mit einer typischen Manuel-Neuer-Parade nach einer Freistoßflanke von Bastian Oczipka den Volleyschuss von Robin Knoche von der Linie. Auch Taiwo Awoniyi war eine Minute später nach einer Flanke von Becker gar nicht so weit von einem Torerfolg entfernt. Und doch hieß es nach 25 Minuten aus Sicht der Unioner 0:2.

Keeper Luthe patzt beim 0:1

Andreas Luthe, der nach einem Aussetzer von Khedira in der 11. Minute noch gekonnt gegen Lewandowski pariert hatte, war derjenige, dem das 0:1 anzukreiden war. Klar, der Schuss von Kingsley Coman aus 18 Metern vom Strafraumeck kam ein bisschen flattrig daher, war aber allemal haltbar. Luthe allerdings brachte in dieser Szene die Hand zwar an den Ball, aber irgendwie flutschte ihm der Ball dann doch über die Hand ins Netz. 16 Minuten waren da gespielt.

In der 25. Minute wiederum verlor Paul Jaeckel nach einem Eckstoß von Joshua Kimmich sieben oder acht Meter vor dem eigenen Tor ein Kopfballduell gegen Tanguy Nianzou. Der 19 Jahre alte Franzose köpfte dann auch gar nicht so platziert, aber wuchtig, sodass Luthe erneut geschlagen war.

Trainer Urs Fischer haderte, wie an seinen Gesten und an seinem Gesichtsausdruck zu sehen war, mit dem Ergebnis und mit der Effizienz seiner Offensive, und der Schweizer hatte wohl auch so eine Ahnung: Das wird hier nichts mehr mit einer Überraschung.

Kurz vor der Pause musste er auch noch mit ansehen, wie Jaeckel, bedrängt von Lewandowski, sich an einem Kopfballrückpass versuchte. Der allerdings geriet dem Abwehrmann zu kurz, was wiederum Luthe in die Bredouille brachte. Luthe kam schließlich gegen Lewandowski einen Schritt zu spät, verursachte deshalb einen Strafstoß, den Lewandowski sicher verwandelte.

Hernández klärt mit der Ruhe eines Weltmeisters

Als der polnische Nationalspieler nach prächtiger Vorarbeit von Leroy Sané, Thomas Müller und Jamal Musiala unmittelbar nach dem Wiederanpfiff gar das 4:0 für die Gastgeber erzielte, stand für die Köpenicker Schlimmes zu befürchten. Aber die Köpenicker erwiesen sich als moralisch gefestigt.

Awoniyi hatte in der 53. Minute eine ziemlich gute Gelegenheit zum Ehrentreffer, nach einem Schuss von Haraguchi, den Neuer nicht festhalten konnte. Aber Lucas Hernández kam dem deutschen Nationaltorhüter zur Hilfe, entschärfte Awoniyis Nachschuss mit der Ruhe eines Weltmeisters.

Die letzten 30 Minuten der Partie trugen schließlich nur noch den Charakter eines Testspiels. Wobei Neuer einmal mehr unter Beweis stellte, dass er bei dem einen oder anderen Bundesligisten wohl auch als Feldspieler agieren könnte.