Berlin - Die Fans des 1. FC Union Berlin dürfen weiter vom Einzug in das DFB-Pokalfinale träumen. Ja, nach dem 2:1 (1:1) gegen den FC St. Pauli in der Runde der letzten acht Mannschaften ist die Elf von Trainer Urs Fischer nur noch einen Schritt vom Endspiel im Berliner Olympiastadion entfernt. Nur noch ein Schritt und die Köpenicker haben am 21. Mai die Chance auf den ganz großen Coup. Und das kommt nicht von ungefähr, weil diese Mannschaft, wie sich am Dienstagabend gezeigt hat, eine richtige Pokalmannschaft ist. Wenn es darauf ankommt, ist sie da, ist in der Lage zur kollektiven Konzentration, aber auch in der Lage zur Reaktion nach einem frühen Rückschlag. Ja, der Wille macht's, wenn das mit dem Spielerischen nicht so richtig in die Gänge kommen will.

Zu dem roten Spielerkreis, der sich nach einer Schweigeminute für den Frieden in der Ukraine und in der Welt kurz vor dem Anpfiff auf der einen Spielfeldseite bildete, zählten an diesem Abend auch Frederik Rönnow und Taiwo Awoniyi. Was einer Erwähnung wert ist, weil Rönnow ja in der Liga nur zweite Wahl ist, im Pokal hingegen für seinen Trainingsfleiß mit Einsätzen belohnt wird.

Klasse Hackentrick zu Beginn

Awoniyi wiederum hatte sich sein Startelfcomeback mit seinem Auftritt beim 3:1 gegen den FSV Mainz am vergangenen Sonnabend verdient, als er nach seiner Einwechslung die von Fischer erhoffte Reaktion zeigte und auch gleich noch ein Tor erzielte. Leidtragender dieser Personalentscheidung aufseiten der Köpenicker war: Andreas Voglsammer.

Der nigerianische Nationalspieler war vor 10.000 Zuschauern, die mit ihrem Willen zum Lärm vergessen ließen, dass das Stadion nur zur Hälfte gefüllt war, auch derjenige, der für die ersten kleinen Aufreger verantwortlich war. Beeindruckend sein Hackentrick auf Grischa Prömel nach drei Minuten, nicht ganz so beeindruckend hingegen sein Schuss nach elf Minuten, den Paulis Keeper Dennis Smarsch locker entschärfen konnte.

Und Rönnow? Nun, der Däne machte zunächst einen sicheren Eindruck, agierte bei Rückpässen mit einem ruhigen Fuß, erledigte zwei, drei einfache Fangübungen sicher. Dann aber gab es in der 21. Minute nach einem überflüssigen Foul von Timo Baumgartl an Daniel-Kofi Kyereh einen Freistoß für die Gäste an der Strafraumgrenze. Rönnow postierte eine Fünf-Mann-Mauer, vor der St. Paulis Stürmer Guido Burgstaller den Hampelmann gab. Marcel Hartel, der ehemalige Unioner, legte den Ball kurz für Kyereh vor, für den Ghanaer, der in die Torwartecke zielte. Knapp an Burgstaller vorbei, aber nicht wirklich in die Ecke flog der Ball. Rönnow tauchte ab, versuchte mit beiden Händen abzuwehren, doch der Ball ging als Aufsetzer über ihn hinweg.

Pauli spielt wie Union

In der Folge hatten die Unioner sehr oft und sehr lang der Ball, wussten damit aber nicht allzu viel anzufangen beziehungsweise waren zu ungenau, als dass sich klare Torchancen aus dieser Überlegenheit ergaben. Das, was die Eisernen so gut können, machten nun die Paulianer, sie stressten ihren Gegner, machten kaum einen Fehler, aber dann doch in der 45. Minute einen klitzekleinen.

Baumgartl hatte den Ball einfach mal weit nach vorne geschlagen, anscheinend mit keinem konkreten Ziel. Awoniyi allerdings erkannte sofort, was sich daraus entwickeln könnte. Er zog Paulis Abwehrmann Jakov Medic mit ins Laufduell, kam allerdings nur an den Ball, weil Paulis Smarsch beim Rauslaufen ausrutschte, schließlich Awoniyis Schuss zwar noch abwehren konnte, doch dies genau auf den Fuß von Becker, der mit links ziemlich locker das 1:1 machte.

Auch in zweiten Hälfte waren die Gäste mehr am Zerstören denn am Spielen interessiert. Und die Eisernen passten weiterhin nicht sauber und schnell genug, um die Abwehr des Gegners zu destabilisieren. Nur wenn Becker oder Awoniyi sich im Eins-gegen-Eins behaupten konnten, kam ein bisschen was in Bewegung. Aber eben nichts Zwingendes, was Fischer zu einem Wechsel veranlasste.

Medic kommt ins Schlingern

Es kam für Awoniyi Edeljoker Voglsammer ins Spiel, der in der 69. Minute von Medic gleich mal elfmeterwürdig beim Drehschuss behindert wurde. Doch Schiedsrichter Florian Badstüber ließ weiterlaufen. Sechs Minuten später kamen sich nach einem langen Schlag von Paul Jaeckel erneut Voglsammer und Medic in die Quere. Medic kam dabei ins Schlingern, was Voglsammer auf geschickte Art und Weise zu nutzen wusste. Er drehte sich samt Ball Richtung Tor, machte noch drei Schritte und ließ Smarsch mit einem gezielten Schuss in die linke untere Ecke keine Abwehrchance.

Der ehemalige Bielefelder, der bei einem Konter in der Nachspielzeit noch den Pfosten traf, scheint ein Faible für den Pokalwettbewerb zu haben. Wir erinnern an dieser Stelle gern noch mal an sein Traumtor beim 3:2 im Viertelfinale gegen Hertha BSC.