Der WM-Thriller: Argentinien hat gegen die Niederlande das bessere Ende für sich

Diese WM schreibt unglaubliche Geschichten, so wie die von Wout Weghorst, der beim Viertelfinale gegen Argentinien mit seinen beiden späten Toren (fast) alles auf den Kopf stellte, dafür verantwortlich war, dass das Spiel erst in der Kombination aus Verlängerung und Elfmeterschießen entschieden wurde. Da allerdings hatten die Südamerikaner, die schon in der Verlängerung bei einem Pfostenschuss von Enzo Fernandez dem Sieg ganz nahe waren, das bessere Ende für sich. Dank Keeper Emiliano Martínez, der die Elfmeter von Virgil van Dijk und Steven Berghuis parieren konnte, während sich aufseiten der Argentinier nur Enzo Fernandez eine Blöße gaben. Und ja: Weghorst war auch hierbei erfolgreich. Argentinien trifft im Halbfinale nun auf Kroatien.

Alles schien für Oranje am Freitagabend schon in der regulären Spielzeit verloren zu sein. Lionel Messi hatte einen ziemlich guten Tag beziehungsweise Abend erwischt, das 1:o mit einem tollen Pass vorbereitet, das 2:0 per lässig verwandeltem Strafstoß erzielt. Louis van Gaal, der 71 Jahre alte Bondscoach, war schon ganz verzweifelt, schickte in seiner Not nach Luuk de Jong, den er bereits in der 65. Minute eingewechselt hatte, noch einen weiteren Mittelstürmer mit Gardemaß aufs Feld. Nämlich Weghorst, der mal beim VfL Wolfsburg gespielt hat, inzwischen bei Besiktas Istanbul sein Geld verdient.

Handgreiflichkeiten vor der niederländischen Bank

Und siehe da: In der 82. Minute gelang Weghorst per Kopf der Anschlusstreffer, eröffnete seiner Mannschaft die Chance zum späten Comeback. In der Folge kam es zu turbulenten Szenen, zu Handgreiflichkeiten vor der niederländischen Ersatzbank, weil Leandro Paredes absichtlich mit einem Ball dahin gezielt hatte. Die Konsequenz aus diesem Tohuwabohu war eine zehnminütige Nachspielzeit, die mit einem Freistoß für die Niederländer in Nähe des argentinischen Strafraums ihren spektakulären Schlusspunkt erfuhr.

Und dieser Freistoß war einfach nur Wahnsinn: Entgegen aller Erwartung schoss Linksfuß Teun Koopmeiners nämlich nicht direkt aufs Tor, sondern passte aus 20 Meter Torentfernung flach an der Mauer vorbei auf Weghorst, der den Ball sauber verarbeitete und aus der Drehung aus acht, neun Metern zum Ausgleich traf. So etwas Freches und Geniales hatte man in vergleichbaren Situationen bei einer Weltmeisterschaft noch nie gesehen. Aber in letzter Konsequenz war dieser Streich doch wertlos. Wie bitter.

Die argentinischen Fans in klarer Überzahl

50.000 argentinische Fans waren unter den 88.000 Zuschauern im weiten Rund des größten WM-Stadions, nur 2.000 niederländische. Was zur Folge hatte, dass La Albiceleste in Doha quasi so eine Art Heimspiel hatte. Inwieweit die Kulisse Einfluss auf das Spielgeschehen hatte, lässt sich auch in diesem Fall natürlich nicht nachvollziehen. Fakt ist, dass die Argentinier von Anpfiff weg etwas energischer wirkten als die Niederländer, bei denen Abwehrchef Virgil van Dijk mit jedem Pass und allerlei Gesten immer wieder zu verstehen gab: gemach, gemach, wir müssen das Spiel ja nicht in den ersten 15 Minuten für uns entscheiden.

Bei der Torannäherung, also beim Spiel im letzten Drittel, hatten beide Teams von Beginn an ähnliche Probleme. Messi hatte ein paar gute Ansätze, brachte aber zunächst nicht wirklich etwas zu Ende. In der 22. Minute beispielsweise drehte er sich geschickt um Marten de Roon, jagte den Ball dann aus 20 Metern weit übers Tor Richtung Tribüne. Zwei Minuten später eröffnete sich für Steven Bergwijn die Chance zum freien Schuss aus 18 Metern, sein Kumpel Memphis Depay konnte wenig später aber kaum fassen, um wie viele Meter Bergwijn schließlich das Tor verpasste. Es waren so um die zehn.

Denzel Dumfries foult Argentiniens Julián Álvarez auf rüde Art und Weise. AP/Mazalan

Harmlos war das, da wie dort, bis Messi in der 35. Minute aus ziemlich wenig ganz viel machte. Es gibt nicht viele und es gab nicht viele, die zu so einer Nummer fähig sind: Nach einem Sprint durch die Mitte überspielte er mit einem Flachpass vier, fünf Niederländer, die im Anschluss nur zusehen konnten, wie der in den Strafraum kreuzende Nahuel Molina dieses Zuspiel gekonnt verarbeitete und Keeper Andries Noppert aus zwölf Metern mit einem Flachschuss überwinden konnte.

Dass van Gaal mit dem Auftritt seiner Mannschaft gar nicht zufrieden war, zeigte sich an den beiden Einwechslungen zur Pause. Koopmeiners und Steven Berghuis kamen für de Roon und Bergwijn. Doch zeigte auch das keine Wirkung. Fürs Erste zumindest. Was auch immer die Niederländer Mitte der zweiten Hälfte vorbrachten, konnten die Argentinier doch ziemlich locker wegverteidigen.

Spannende Schlussphase dank Weghorst

Und Messi? Der trachtete danach, mit einem 2:0 die Vorentscheidung herbeizuführen. Dabei setzte er in der 65. Minute zunächst einen Freistoß aus 20 Metern knapp über die Querlatte. Sieben Minuten später war er aber auch dahingehend vermeintlich am Ziel. Denzel Dumfries hatte Marcos Javier Acuña im eigenen Strafraum den Fuß weggezogen. Messi verwandelte schließlich aufreizend locker den Strafstoß. Es war sein vierter Turniertreffer. Das mit der Vorentscheidung war allerdings ein Trugschluss. Weghorst hatte etwas dagegen, wollte mehr von diesem Spiel.