Frankfurt/Main - Das Berliner Derby in der Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Union und Hertha BSC findet am Samstagnachmittag statt. Um 15.30 Uhr (Sky) starten beide Vereine im Stadion An der Alten Försterei in die 60. Bundesliga-Saison, wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag mitteilte.

Eine Woche später empfängt Hertha im Olympiastadion ebenfalls am Nachmittag Eintracht Frankfurt zum ersten Heimspiel, Union muss einen Tag später beim FSV Mainz antreten (15.30 Uhr). Die DFL hat die ersten sieben Spieltage bis Mitte September zeitgenau angesetzt.

Die Bundesliga-Hinrunde wird wegen der Weltmeisterschaft (21. November bis 18. Dezember) nach dem 15. Spieltag pausieren. Nach der Winterpause geht es am 20. Januar 2023 weiter. Die Saison endet dann am 27./28. Mai.