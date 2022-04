Nichts gegen die Kolleginnen und Kollegen von transfermarkt.de. Mit ihren Schätzungen des Marktwertes einzelner Spieler sind sie – wie übrigens auch eine wissenschaftliche Studie gezeigt hat – oftmals gar nicht so weit von den tatsächlich erzielten Ablösesummen entfernt. Aber im Fall von Sheraldo Becker braucht es dringend eine Korrektur. Der Profi des 1. FC Union Berlin, der am Sonnabend beim 4:1 (1:0) im Stadtduell gegen Hertha BSC der herausragende Akteur auf dem Platz, also sozusagen der „Man of the Stadtderby“ war, ist nämlich allemal mehr wert als die vier Millionen Euro, auf die er am 24. März dieses Jahres noch taxiert wurde. Ja, der Niederländer, der aufgrund seiner familiären Wurzeln für die Nationalmannschaft Surinams spielt, ist in diesen Tagen fraglos einer der Top-5-Angreifer in der Bundesliga.

Wenn der eine geht, blüht der andere erst so richtig auf

Bei Becker, der im Sommer 2019 von ADO Den Haag zum Berliner Bundesligisten gewechselt war, wird ja im Besonderen gern mal auf dessen Schnelligkeit hingewiesen. Auf diese eine besondere Qualität, die ihm auch beim vorentscheidenden Treffer zum 3:1, als er den auch gar nicht so langsamen Hertha-Abwehrchef Dedryck Boyata locker stehen ließ, in der 74. Minute zum erfolgreichen Torabschluss gereichte. Doch Becker ist mehr als ein Usain Bolt in Fußballschuhen.

Er kann aus vollem Lauf wunderbare Flanken schlagen, wie er in der 31. Minute bei der Vorarbeit zu Genki Haraguchis Flugkopfballtor zum 1:0 unter Beweis stellte. Zudem verfügt er über eine exzellente Schusstechnik, wobei man sich nur noch einmal seinen sagenhaften Treffer zum 2:0 im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 in Erinnerung rufen muss. Am 26. März war das, als er mit seinem Schuss aus zwanzig Metern in den Winkel Fans und Beobachter staunen ließ. Und er kann schuften, für die Mannschaft, aber auch in seinem eigenen Interesse. Kurzum: Wegen Becker spricht in Köpenick niemand mehr über den abtrünnigen Max Kruse. Gemäß der bei Union immer wieder auszumachenden Kausalität: Wenn der eine geht, blüht der andere erst richtig auf.

Doch stellt sich bei ihm, genauso wie bei seinem Kumpel Taiwo Awoniyi, mit dem er ein unbändiges Angriffs-Duo bildet, die Frage: Wie lange stürmt er noch für die Eisernen? Oder umgekehrt: Müssen die Unioner erneut schweren Herzens einen ihrer Besten ziehen lassen, vielleicht schon in diesem Sommer, um immerhin noch eine anständige Ablösesumme zu erzielen? Auch Becker, dessen Kontrakt eine Laufzeit bis Juni 2023 hat, träumt nämlich von einem Wechsel in die Premier League, sieht, wie er schon des Öfteren angedeutet hat, sein zukünftiges Karriereglück im Eldorado des Klubfußballs. Und Fakt ist, dass er dort mit seinen Fähigkeiten allemal Fuß fassen könnte.

Trainer Fischer hat immer an ihn geglaubt

Nun sagt er zwar, dass er diesen Traum ausblenden könne, wies zuletzt mehrmals darauf hin, dass er sich mit seiner Familie in Berlin sehr wohlfühle, und doch ist es bei seinen Auftritten quasi fast zu spüren, wie er sich mit entsprechenden Aktionen ins Schaufenster stellen will, ohne dass dies freilich in irgendwelchen Egotrips endet. Nun gut, mal abgesehen von dem Unverständnis, das er offen zur Schau trägt, wenn er wie beim 1:0 im Heimspiel gegen Köln gegen Ende des Spiels aus taktischen Gründen ausgewechselt wird.

Becker weiß, was er an Union hat, weiß auch, was er an Trainer Urs Fischer hat, der auch während einer sehr, sehr langen Phase der Eingewöhnung und trotz einer eher schwachen Debüt-Saison immer an ihn geglaubt hat. Der ihn weiterentwickelt hat, vom reinen Außenstürmer zu einem, der das ganze letzte Drittel, wie es im Fußballjargon heißt, bespielen kann. Aber reicht das, um ihn zu einem Ja zu Union zu bewegen? Es sei einfach, eine Entscheidung zu treffen, hat Becker neulich in einem Interview mit dem Tagesspiegel gesagt, und sogleich angefügt, dass es hingegen schwer sei, die richtige Entscheidung zu treffen.

Wohl wahr, wobei er sich mit seinen Leistungen bei Union in eine Position gebracht hat, aus der man an sich gar keine falsche Entscheidung mehr treffen kann. Die Aussicht mit den Eisernen auch in der kommenden Saison international zu spielen, und das vielleicht sogar in der Champions League, außerdem in Köpenick vielleicht sogar mal den Status einer Klublegende zu tragen, ist jedenfalls nicht die schlechteste.