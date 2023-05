Detroit Lions und Kansas City Chiefs eröffnen die NFL-Saison

Kansas City -Die Kansas City Chiefs eröffnen die NFL-Saison am 7. September mit einem Heimspiel gegen die Detroit Lions um den Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Spielplan der National Football League hervor.

Der Titelverteidiger um die Stars Patrick Mahomes und Travis Kelce spielt am 5. November erstmals in Deutschland und trifft in Frankfurt am Main auf die Miami Dolphins. Für die Philadelphia Eagles, die im Super Bowl den Chiefs unterlegen waren, geht es zum Auftakt am 10. September gegen die New England Patriots.

Der Stuttgarter Jakob Johnson trifft mit den Las Vegas Raiders zum Start ebenfalls am 10. September auswärts auf die Denver Broncos. St. Browns Bruder Equanimeous spielt mit den Chicago Bears gegen sein ehemaliges Team, die Green Bay Packers. Quarterback Aaron Rodgers, der die Packers nach 18 Jahren verlassen hat, absolviert sein erstes Hauptrundenspiel für die New York Jets am 11. September vor den eigenen Fans gegen die Buffalo Bills.