Deutsche Alpine: Wochenende der vergebenen Chancen – Linus Straßer flucht

Linus Straßer schimpfte wie ein Rohrspatz, dann fluchte er ein verärgertes „Scheiße“ in die kalte französische Bergluft. Mehr Konstanz hatte er sich vor dieser WM-Saison verordnet, doch im ersten Weltcup-Slalom des Winters ging das Vorhaben schief. Straßer, kein Freund der fiesen „Bellevarde“ in Val d'Isere und vielleicht auch ein wenig abgelenkt durch die unmittelbar bevorstehende Geburt seines ersten Kindes, belegte nur Rang 14.

„Das war sicher ein durchwachsenes Wochenende“, sagte Straßer. Im Riesenslalom am Sonnabend war er mit der letzten Startnummer hineingestochen in die berüchtigte Piste – nach einer sehr starken Fahrt schied er aus, war aber dennoch „megazufrieden mit meiner Leistung“. Viel besser machte es Alexander Schmid: Er wurde guter Sechster, vergab aber als hervorragender Dritter nach dem ersten Durchgang die Chance auf ein Top-3-Resultat.

Lena Dürr misslingt der zweite Durchgang im Slalom

Beste Aussichten auf eine Podestplatzierung hatte wieder mal auch Lena Dürr: Vierte war sie nach dem ersten Lauf beim Slalom im italienischen Sestriere, erneut aber misslang ihr der zweite. Sie fiel auf Rang acht zurück. Zum Podium, auf dem Wendy Holdener (Schweiz), Mikaela Shiffrin (USA) und Olympiasiegerin Petra Vlhova (Slowakei) standen, fehlten Dürr 0,58 Sekunden. Bemerkenswert: Andrea Filser erfüllte als gute 15. die deutsche Norm für die WM im Februar.

Straßer hatte an diesem Wochenende seinen „Frieden schließen wollen“ mit dem Hang in Val d'Isere, von dem er sich bisher stets den Schneid hatte abkaufen lassen: Mehr als die Ränge 16, 45 und 63 waren nicht drin gewesen bei den zehn Starts vor dem Slalom am Sonntag. Was in seiner Spezialdisziplin dann herauskam, „war sicher nicht perfekt“, räumte er ein, sagte aber auch: Angesichts seines „Verhältnisses“ zu der herausfordernden Bellevarde „bin ich ganz zufrieden“.

Linus Straßer reist nach Hause zur Geburt seines Kindes

Besser war es am Vortag für Schmid gelaufen. „Das war von oben bis unten ein Kampf, den ich aber angenommen habe. Der erste Durchgang ist mir sehr gut gelungen, der zweite war etwas enger“, sagte der 28-Jährige, wie Straßer in Peking Olympiazweiter mit der Mannschaft. Für Straßer geht es nun nach Hause zur Geburt des Kindes, für Schmid weiter nach Alta Badia: Dort war er im vergangenen Jahr Dritter auf der spektakulären Gran Risa geworden.

Favorit für Alta Badia ist freilich Marco Odermatt aus der Schweiz, der im Riesenslalom erneut in einer eigenen Liga fuhr und von sieben Saisonrennen nun ebenso wie Aleksander Aamodt Kilde drei gewonnen hat – wegen seiner Vielseitigkeit aber den Gesamtweltcup schon wieder deutlich anführt vor dem Norweger. Dritter ist dessen Landsmann Lucas Braathen: Er gewann am Sonntag das siebte Rennen der Saison.