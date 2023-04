Deutsche Nationalmannschaft trifft bei der Weltmeisterschaft auf schwere Gegner

EM-Bronzegewinner Deutschland um Mannschaftskapitän Dennis Schröder hat eine schwierige Auslosung für die Basketball-Weltmeisterschaft im Spätsommer erwischt.

Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert trifft im Spielort Okinawa auf Co-Gastgeber Japan, Australien und Finnland. Das ergab die Auslosung am Sonnabend in Manila (Philippinen). Das Turnier findet vom 25. August bis 10. September in Manila, Okinawa und Jakarta (Indonesien) statt.

Dirk Nowitzki zieht deutsche Nationalmannschaft

Dirk Nowitzki (44) zog die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) bei der Zeremonie im Araneta Coliseum aus Topf drei. Aus geografischen Gründen geht die deutsche Mannschaft Titelverteidiger und Europameister Spanien aus dem Weg, auch die USA blieben der deutschen Mannschaft erspart. Dickster Brocken ist der Weltranglistendritte Australien. Finnland hatte bei der EM 2022 das Viertelfinale erreicht. Japan könnte in der Heimat die beiden NBA-Spieler Rui Hachimura (LA Lakers) und Yuta Watanabe (Brooklyn Nets) aufbieten.

„Es kann dir helfen, dass du mit 100 Prozent ins Turnier gehen musst“, sagte Nationalspieler Daniel Theis bei Magenta Sport: „Das hat uns schon bei der EM extrem geholfen. Wenn wir uns auf uns konzentrieren, sollten wir in unserer Gruppe weiterkommen.“ Sein Teamkollege Johannes Thiemann meinte: „Das ist natürlich eine sehr toughe Gruppe.“

Es wurden in Manila acht Viererstaffeln gebildet, je zwei Teams erreichen die zweite Turnierphase mit vier neuen Gruppen – danach folgt das Viertelfinale. Nur die zwei besten europäischen Teams bekommen bei der Weltmeisterschaft einen Startplatz für die Olympischen Spiele in Paris 2024. Gelingt dies nicht, muss für das DBB-Team zumindest ein Ticket für ein Qualifikationsturnier her.

WM-Vorbereitung beginnt mit einem Lehrgang in Bonn

Die WM-Vorbereitung beginnt mit einem Lehrgang in Bonn, wo ein Länderspiel gegen Schweden (5. August) ausgetragen wird. Vier Tage später geht es in Berlin gegen Kanada, danach findet der Supercup in Hamburg am 12./13. August (mit Kanada, China und Neuseeland) statt. Zum Abschluss kommt es am 19. und 20. August zu Härtetests gegen Griechenland und die USA in Abu Dhabi.

Bei der WM 2019 in China hatte die deutsche Auswahl unter Herberts Vorgänger Henrik Rödl mit Platz 18 enttäuscht. Allerdings holte das DBB-Team zumindest das Ticket für ein Olympia-Qualifikationsturnier, gewann dieses in Split (Kroatien) und war 2021 bei den Sommerspielen von Tokio dabei.