Deutsche Basketballer deklassieren China und treffen im Finale auf Kanada

Angeführt von Kapitän Dennis Schröder und Franz Wagner haben Deutschlands Basketballer auf dem Weg zur WM ihre starke Frühform unterstrichen. Locker und leicht fertigte der EM-Dritte am Samstag China im Halbfinale des Supercups in Hamburg mit 107:58 (49:23) ab. In der Vorbereitung auf die Medaillen-Mission bei der WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen war es der dritte Sieg im dritten Testspiel.

Franz Wagner erzielt 20 Punkte gegen China

Franz Wagner war mit 20 Punkten bester Werfer der Deutschen, Schröder kam ebenso wie Maodo Lo auf 17 Zähler. Im Supercup-Endspiel am Sonntag (18.30 Uhr/Magenta Sport) treffen die Gastgeber erneut auf den WM-Mitfavoriten Kanada. Gegen die Nordamerikaner, die Neuseeland im ersten Halbfinale mit 107:76 (67:38) bezwangen, hatte Deutschland erst am vergangenen Mittwoch in Berlin in starker Manier mit 86:81 gewonnen.

Beim Viererturnier in Hamburg, so Schröder im Vorfeld, liege der „Fokus auf Defense“. Es gehe darum „besser zu werden als Team. Wenn wir in der Offensive und Defensive stark spielen, gehen wir einen Schritt nach vorn.“ Gegen China, als Bundestrainer Gordon Herbert auf seine übliche Starting Five aus Schröder, Andreas Obst, Franz Wagner, Johannes Voigtmann und Daniel Theis setzte, sollte dies zu Beginn gelingen.

Gleich zum Start sorgte Schröder mit schnellen Drives für Punkte. Auch weil die Chinesen im ersten Viertel schwach warfen, kam die deutsche Offensivmaschine ins Rollen und zog mit einem 16:1-Lauf davon. Moritz Wagner brachte die Halle mit seinem Dunk nach Alley-Oop-Anspiel von Bruder Franz erstmals zum Kochen. Als Schröder und Co. auch noch das Rebound-Duell klar dominierten, kam China nicht mehr hinterher. Kurz vor der Halbzeit stopfte Theis einen Voigtmann-Pass zum 47:21 durch den Ring.

Deutschland demontiert China nach dem Seitenwechsel

Im dritten Viertel, in dem die Deutschen gegen Kanada noch eingebrochen waren, blieben sie diesmal stabil und verzichteten auf unnötige Turnover. Und mehr noch. Zwei Dreier von Franz Wagner, einmal Schröder von draußen: Das „zweiköpfige Monster“, wie Herbert das Star-Duo unter der Woche nannte, lieferte ab – und die Deutschen demontierten den Gast aus dem Reich der Mitte in der zweiten Halbzeit komplett. Gegen Ende wurden Schröder und Wagner geschont.

Nach dem Supercup bekommen die Nationalspieler zwei Tage frei, ehe es für zwei weitere Testspiele gegen Griechenland und die USA (19./20. August) nach Abu Dhabi geht. Die WM (bis 10. September) beginnt für die Deutschen am 25. August in Okinawa gegen Gastgeber Japan. Weitere Gegner in der schweren Vorrundengruppe sind Australien und Finnland.