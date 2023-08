Deutsche Basketballer gewinnen gegen WM-Mitfavorit Kanada

Fast ganz still ist es in der Arena am Ostbahnhof, als das deutsche Team einen Freiwurf ausführt. Dann ruft ein Kind „Deutschland!“ vom Zuschauerrang auf das Spielfeld. Moritz Wagner, der gebürtige Berliner, wirft – Treffer. „Yes!“, jubelt der Junge, bevor es richtig laut wird in der Halle und die 12.387 Besucher applaudieren.

Am Mittwochabend traf der deutsche Basketballkader bei seinem zweiten Testspiel des Sommers in Berlin auf Kanada. Mit 86:81 entschied Deutschland das Spiel für sich. Noch zwei Wochen sind es bis zum Start der Weltmeisterschaft und für Bundestrainer Gordon Herbert kommt die Zeit, sich für sein finales Aufgebot zu entscheiden. „Ich möchte so schnell wie möglich zu zwölf Spielern kommen und das Team so aufbauen“, sagte Herbert.

Im Spiel gegen Kanada zeigte die deutsche Mannschaft in der ersten Halbzeit ihre starke Seite, „die zweite war dann sehr lehrreich für uns“, sagte Franz Wagner. Der 21-jährige in Berlin geborene ehemalige Profi von Alba Berlin spielte das erste Mal seit der Heim-EM im vergangenen Jahr wieder in seiner Heimat, erstmals auch gemeinsam mit seinem Bruder Moritz, und wurde mit 18 Punkten bester Werfer der Begegnung.

Johannes Voigtmann aus dem deutschen Team und Shai Gilgeous-Alexander aus Kanada während des Länderspiels. Mathias Renner/City-Press

Johannes Thiemann, derzeit Alba-Spieler, habe mit seinem Team den unsauberen Basketball der Kanadier ausgenutzt: „Die Jungs haben wohl noch ein bisschen gebraucht, um den Jetlag zu überwinden.“ In der zweiten Hälfte hatte Kanada dann aber einen guten Lauf. „Wir haben unser Bestes gegeben, um den zu stoppen“, sagte Thiemann. Mit Erfolg. „Wir wollten einen Schritt nach vorne machen und bei uns anfangen – das haben wir gemacht“, sagte er. Getragen wurde er sicherlich auch von der Atmosphäre in der Arena, die Zuschauer unterstützten lautstark das deutsche Team. Hier am Ostbahnhof triumphierte Thiemann bei der EM 2022 mit seiner Mannschaft und holte Bronze gegen Polen. „Hier zu spielen, ist immer etwas Besonderes, es ist mega“, sagte Thiemann.

Bis zum WM-Beginn in Japan stehen für ihn und Deutschland noch Testspiele gegen Titelkandidat USA und Griechenland in Abu Dhabi an. Am Sonnabend geht es für das Team noch zum Supercup in Hamburg. Das klar angepeilte Ziel ein Jahr nach EM-Bronze ist eine Medaille bei der WM.