Deutsche Basketballer gewinnen in Berlin gegen Kanada

Berlin -Die deutschen Basketballer haben auch ihr zweites Testspiel in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Asien gewonnen. Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert bezwang WM-Mitfavorit Kanada am Mittwochabend in Berlin mit 86:81 (50:32). Zuvor hatte es am Samstag in Bonn ein 87:68 gegen Schweden gegeben. Franz Wagner (18 Punkte) und Daniel Theis (17) erzielten vor 12 387 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof die meisten Punkte.

Bis zum WM-Beginn am 25. August im japanischen Okinawa bestreitet das deutsche Team noch vier weitere Testspiele. Gegner sind dabei auch Titelkandidat USA und Griechenland. Das klar angepeilte Ziel ein Jahr nach EM-Bronze ist eine Medaille bei der WM. Am Wochenende wird beim Supercup in Hamburg wieder gespielt. Der Kader muss vor dem Turnier in Asien noch von 14 auf zwölf Spieler reduziert werden.