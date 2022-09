Deutsche Basketballer und die Frage: Wie stoppt man Giannis Antetokounmpo?

Der griechische Superstar führt sein Team eindrucksvoll in das EM-Viertelfinale. Dort will ihm das deutsche Team als Mannschaft gegenübertreten.

Griechenlands Superstar Giannis Antetokounmpo in der Nähe des Korbes zu stoppen, wird für die deutschen Basketballer am Dienstag keine einfache Aufgabe. AP/Antonia Calanni

Giannis Antetokounmpo hatte seine Arbeit noch gar nicht aufgenommen, da stand der Basketball-Superstar bereits unfreiwillig im Mittelpunkt. Als Italiens exzentrischer Trainer Gianmarco Pozzecco, der nach zwei technischen Fouls der Halle verwiesen wurde, in den Katakomben der Berliner Arena am Ostbahnhof nach dem völlig überraschenden Sieg der Italiener gegen Turnierfavorit Serbien auf dem Rückweg in die Halle alles und jeden umarmen wollte, kam ihm der „Greek Freak“, so lautet Antetokounmpos Spitzname, lässig entgegengeschlendert. Pozzecco rannte auf ihn zu, sprang ab und hing plötzlich als Klammeräffchen am muskulösen Oberkörper des Griechen, gab dem noch einen dicken Knutscher auf die Wange und machte sich auf den Weg in den Innenraum der Arena. Eine Szene, die wahrscheinlich kaum jemand zu sehen bekommen hätte, wäre Antetokounmpo nicht direkt daran beteiligt gewesen.

Giannis Antetokounmpo sieht Spiel des FC Bayern München

Es ist das Los eines internationalen Superstars, dass er auf Schritt und Tritt von Kameras begleitet wird. In der nordamerikanischen Profiliga NBA oder bei einem Großevent wie der Europameisterschaft, deren Hauptrunde noch bis Sonntag in Berlin stattfindet. Selbst der Besuch seines ersten Fußball-Champions-League-Spiels in der vergangenen Woche zwischen Inter Mailand und dem FC Bayern München geriet zu einem großen Ereignis, bei dem jeder ein Foto mit der 2,11 Meter großen griechischen Naturgewalt ergattern wollte und bei dem er medienwirksam ein Mailand-Trikot mit seinem Namen erhielt.

Ein Superstar, und das hebt ihn noch einmal von den anderen ohnehin schon sehr guten Spielern ab, ist der, von dem nicht nur alle sportliche Wunderdinge erwarten, sondern der auch unglaubliche Sachen vollbringt. Der in wichtigen Momenten einer Partie die ganze Last seines Teams und manchmal sogar einer ganzen Nation schultert, die Verantwortung aber auch übernehmen und den Ausgang einer Partie entscheiden möchte. Giannis Antetokounmpo hat am späten Sonntagabend in Berlin wieder einmal auf allen Ebenen geliefert. Mit dem eingangs beschriebenen Video und danach vor allem sportlich.

Als es für die griechische Basketball-Nationalmannschaft, ebenfalls einer der großen Favoriten auf den EM-Titel, gegen den Außenseiter Tschechien eng wurde, übernahm der 27-Jährige. Unaufhaltsame Züge zum Korb, die er per Dunking oder Korbleger abschloss, wichtige Dreier, getroffene Freiwürfe: Giannis Antetokounmpo zeigte das komplette Paket, das er zu bieten hat. Ein Paket, das er Jahr für Jahr verbessert und sich damit immer wieder auf ein neues, vorher kaum vorstellbares, Niveau bringt.

Dem derzeit ohne Frage athletischsten und vielleicht sogar besten Basketballer der Welt war das gelungen, was einem anderen Superstar direkt davor verwehrt blieb: Er führte seine Mannschaft in das Viertelfinale, in dem sie am Dienstagabend (20.30 Uhr/MagentaSport) gegen Gastgeber Deutschland ranmuss. Nikola Jokic, dieser andere Superstar, der sich am Sonntag dem Berliner Publikum präsentierte, scheiterte an seiner Herausforderung. Gegen die mannschaftliche Geschlossenheit der Italiener, die durch den Hallenverweis des Nationaltrainers Pozzecco zusätzliche Nahrung und vielleicht sogar den entscheidenden Push erhielt, halfen auch die 32 Punkte und 13 Rebounds des überragenden Serben nicht. Der magische Dreier von der Mittellinie mit Foul und Korbleger, der nach einem Foul von der über dem Brett hängenden Wurfuhr in den Korb fiel und nicht zählte, aber zeigten, was auch der 27-jährige Serbe zu leisten imstande ist.

Jokic, erst in diesem Sommer zum zweiten Mal in Folge zum wertvollsten Spieler in der NBA gewählt, ist genau wie Antetokounmpo ein Nationalheld in seinem Heimatland. Aber: Während er sich in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt vom übergewichtigen Teenager zum derzeit vielseitigsten Center der Welt entwickelt hat, trat Antetokounmpo praktisch ab 2013 mit dem ersten Schritt in der NBA als Überathlet auf, der das Spiel seitdem dominiert. Ihn im Eins-gegen-Eins zu stoppen, ist nahezu unmöglich. Der Respekt bei den Gegnern ist dementsprechend groß. „Giannis ist der beste Spieler der Welt, es wird nicht von einem, sondern von allen der Job sein, ihn zu stoppen“, sagt etwa Dennis Schröder. „Giannis musst du als ganzes Team verteidigen“, meint Daniel Theis.

Daniel Theis hat sich schon viele Duelle mit Antetokounmpo geliefert

Die beiden deutschen Nationalspieler kennen den Griechen aus der NBA, Theis hat sich mit Antetokounmpo schon viele Duelle unter den Körben der nordamerikanischen Profiliga geliefert und weiß ganz genau, was die deutsche Mannschaft am Dienstag erwartet. Wie man aber auch den 27-jährigen Griechen bearbeiten kann, haben die Tschechen am Sonntagabend gezeigt. Mit großer Leidenschaft, hoher Intensität und mannschaftlicher Geschlossenheit konnten sie lange Zeit verhindern, dass Antetokounmpo in das Spiel der griechischen Mannschaft eingebunden ist. Gerade einmal vier Punkte konnte der Superstar in der ersten Hälfte erzielen. „Wir glauben nicht, dass unsere Reise endet“, sagte der deutsche Bundestrainer Gordon Herbert selbstbewusst vor dem Duell mit der Naturgewalt aus Griechenland. „Wir müssen 40 Minuten zusammen spielen und dieses Spiel auch genießen.“ Einem Superstar begegnet man schließlich nicht jeden Tag oder kann in dessen Arme springen.