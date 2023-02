Deutsche Basketballer vor spannendem WM-Sommer Die Qualifikation ist erfolgreich beendet, jetzt geht der Blick nach vorne. Die deutschen Basketballer wollen im WM-Sommer wieder für Furore sorgen und stehe... dpa

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert und sein Team haben sich für die WM qualifiziert. Sebastian Gollnow/dpa

Espoo -Nach dem erfolgreichen Abschluss der WM-Qualifikation kehren die Basketballer zurück in ihre Vereine. In den kommenden Wochen geht es für die Profis in den Clubs darum, sich gute Ausgangspositionen für die Playoffs zu verschaffen oder den Abstieg zu vermeiden.