Deutsche beim Kombinierer-Weltcup nicht auf dem Podest

Die deutschen Kombinierer sind im Massenstart-Wettbewerb beim Weltcup in Klingenthal leer ausgegangen.

Weltmeister Johannes Lamparter aus Österreich setzte sich beim Springen mit einem Flug auf 141 Meter durch, nachdem er im 10 Kilometer-Lauf am Samstag Vierter geworden war. Mit 146,2 Punkten verwies er seinen Teamkollegen Franz-Josef Rehrl mit 4,4 Punkten Vorsprung auf Platz zwei. Dritter wurde Weltcup-Spitzenreiter Jarl-Magnus Riiber aus Norwegen, dessen Risiko eines verkürzten Anlaufs nicht belohnt wurde.

Bester Deutscher wurde Julian Schmid als Siebter. Er setzte sich damit noch vor Olympiasieger Vinzenz Geiger, der am Samstag den Lauf gewonnen hatte, aber nur auf 131,5 Meter kam und damit auf Platz acht zurückfiel. Ein ähnliches Schicksal ereilte auch Eric Frenzel. Der Sachse, im Lauf Dritter, rutschte nach einem verunglückten Sprung auf nur 119 Meter auf Rang 20 ab.

Heftige Windböen, die das Springen unmöglich machten, hatten am Samstag zu einer Programmänderung geführt. Anstelle des geplanten Einzel-Wettbewerbes gab es einen Massenstart-Wettkampf mit dem Lauf am Samstag und dem Springen am Sonntag. Das für Sonntag geplante Einzel findet wie vorgesehen statt.