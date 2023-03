Deutsche Eisschnellläuferinnen in Team-Verfolgung Letzte

Heerenveen -Die deutschen Eisschnellläuferinnen sind bei den Weltmeisterschaften im niederländischen Heerenveen in der Mannschaftsverfolgung abgeschlagen Letzte geworden.

Das Trio Lea Sophie Scholz, Michelle Uhrig (beide Berlin) und Josie Hofmann (Erfurt) lief 3:08,88 Minuten und ließ als Siebte nur die disqualifizierte Niederlande hinter sich. Weltmeister Kanada war in 2:54,58 Minuten mehr als 14 Sekunden schneller. Zweiter wurde das Trio aus Japan (2:57,30) vor den USA (3:00,39).

In den weiteren drei Entscheidungen ohne deutsche Beteiligung gewannen Gastgeber Niederlande in 3:38,26 Minuten in der Team-Verfolgung der Männer sowie jeweils über 500 Meter Jordan Stolz aus den USA in 34,10 Sekunden und Femke Kok aus den Niederlanden in 37,28 Sekunden die WM-Titel.