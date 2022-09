Deutsche EM-Ansage: Bestes Team statt beste Einzelspieler Der Sieg über den Olympia-Zweiten gibt Deutschlands Basketballern einen Schub. Bundestrainer Herbert ist zufrieden, Jungstar Wagner lobt den Teamgeist. Ein B... dpa

dpatopbilder - Deutschlands Dennis Schröder (r) in Aktion gegen Frankreichs Theo Maledon. Marius Becker/dpa

Köln -Nach dem Basketball-Coup vor 18.000 euphorisierten Fans hatten Dennis Schröder und Co. beste Laune. Die Profis um den derzeit vereinslosen Kapitän und NBA-Jungstar Franz Wagner absolvierten Interview um Interview, nachdem sie in der Arena in Köln zum Start in die EM den 76:63-Sieg über den Olympia-Zweiten Frankreich mit den Anhängern gefeiert hatten. „Ich glaube, hier gewinnt das beste Team und nicht das Team mit den besten Einzelspielern. Die Teamchemie ist gut, von daher macht es extrem Spaß“, sagte Wagner. Von den vielen Absagen und den Turbulenzen während der Vorbereitung war plötzlich keine Rede mehr.