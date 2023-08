Deutsche Gruppe: Australiens Basketballer mit klarem Sieg

Okinawa -Mitfavorit Australien ist mit einem problemlosen Auftaktsieg in die Basketball-Weltmeisterschaft gestartet und hat sich vor dem Duell mit Deutschland in eine gute Ausgangslage gebracht.

Angeführt von Spielmacher Josh Giddey gewann der Olympia-Dritte in Okinawa souverän mit 98:72 (45:40) gegen Finnland. Giddey steuerte 14 Punkte, neun Rebounds und acht Assists zum erwarteten Erfolg gegen den EM-Viertelfinalisten bei.

Der NBA-Profi schrammte vor 5729 Zuschauern nur knapp am ersten sogenannten Triple-Double (zweistellige Werte in drei statistischen Kategorien) der WM-Geschichte vorbei. Bester Werfer der Australier war Routinier Patty Mills mit 25 Zählern. Lauri Markkanen gelangen 19 Punkte für die Finnen. Der Hoffnungsträger der Finnen leistete sich aber zu viele Fehlwürfe von der Dreipunktelinie.

Kanada sorgt für dickes Ausrufezeichen

Neben Australien und Finnland spielen auch Deutschland und Japan in der WM-Gruppe E. Am Sonntag (10.30 Uhr) sind die starken Australier dann Gegner des deutschen Teams um Kapitän Dennis Schröder. Zum Abschluss der Gruppenphase trifft Deutschland am Dienstag (9.30 Uhr) auf die Finnen. Nur die beiden besten Teams erreichen die Zwischenrunde, die ebenfalls im japanischen Okinawa stattfindet.

Für ein dickes Ausrufezeichen sorgte am ersten Turniertag Kanada. Im Duell der beiden Medaillenkandidaten deklassierten die mit zahlreichen NBA-Profis angetretenen Kanadier Frankreich in der Höhe völlig überraschend mit 95:65. Bester Werfer bei den Kanadiern, die in der Vorbereitung gegen Deutschland einmal verloren und einmal gewonnen hatten, war Shai Gilgeous-Alexander von den Oklahoma City Thunder mit 27 Punkten.