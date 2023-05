Deutsche Springreiter werden Fünfte im Nationenpreis in Rom

Die deutschen Springreiter haben bei ihrem ersten Fünf-Sterne-Nationenpreis dieses Jahres in Rom den fünften Platz belegt.

Das Team mit Andre Thieme (Plau am See) mit Chakaria, Daniel Deußer (Mechelen/Belgien) mit Killer Queen, Jana Wargers (Bocholt/Belgien) mit Limbridge und Richard Vogel (Marburg) mit United Touch sammelten in den beiden Umläufen insgesamt zwölf Fehlerpunkte.

Die Mannschaften aus Irland und Italien hatten mit jeweils acht Fehlerpunkten gleichauf gelegen, nach einem Stechen siegten die Iren. Dritte wurden die Franzosen, die ebenfalls zwölf Punkte auf dem Konto hatten, aber schneller als die Schweden auf Rang vier und die Deutschen auf Platz fünf unterwegs gewesen waren.