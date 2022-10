Deutsche Teams vor langem Weg beim CS:GO-Major in Rio Vier deutsche Teams sind beim CS:GO-Major IEM Rio dabei. Sprout hat schon jetzt eine persönliche Bestleistung sicher, BIG, Mouz und GamerLegion stehen dagege... Niklas Graeber , dpa

Rio -Am Montag beginnt in Brasilien das zweite „Counter-Strike: Global Offensive“-Major des Jahres. Die vier deutschen Organisationen, die sich über „Road to Rio“ qualifiziert haben, starten mit unterschiedlichen Vorzeichen in das Turnier.