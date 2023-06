Deutsche U21-Handballer ziehen mit Sieg gegen Dänemark ins WM-Halbfinale ein

Beim ersten Spiel in Berlin sind ist in Nils Lichtlein ein Füchse-Spieler, der die meisten deutschen Treffer erzielt. Im Tor überragt David Späth.

Die deutschen U21-Handballer kommen bei der Heim-Weltmeisterschaft ihrem Medaillentraum immer näher. Mit 31:26 (17:11) besiegte die Nachwuchsauswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) am Donnerstagabend in Berlin Dänemark und steht nach der souveränen Vorstellung im Halbfinale. Bester Werfer war Nils Lichtlein mit sieben Toren. Das Team von Martin Heuberger blieb damit auch im sechsten WM-Spiel ungeschlagen und bot gegen die Skandinavier sein bisher bestes Turnierspiel. Gegner im Halbfinale am Sonnabend (18 Uhr) ist Serbien, das sich gegen die Färöer Inseln mit 30:27 (17:12) durchsetzte. Das andere Halbfinale (15.30 Uhr) bestreiten Ungarn und Island.

Das DHB-Team erwischte vor mehr als 3700 Zuschauern in der Schmeling-Halle einen Start nach Maß, lag früh mit 3:0 in Front und baute die Führung sehr diszipliniert spielend stetig aus. Die Abwehr unterband immer wieder den Positionsangriff der Dänen, im Angriff spielte Deutschland sehr variabel. Besonders David Späth im Tor sowie Spielmacher Lichtlein ragten aus einem starken Team noch heraus.

Nach der Pause musste die deutsche Auswahl dem hohen Tempo im ersten Durchgang ein wenig Tribut zollen. Im Angriff lief es nicht mehr so rund, oft fehlte die Konzentration. Die Defensive hielt jedoch mit viel Leidenschaft den Vorsprung konstant hoch. Zudem entschärfte Späth wichtige Bälle.