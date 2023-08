Schüsschen aus dem Strafraum: Der DFB beginnt seine Umstrukturierung

Es sollte so etwas wie ein Befreiungsschlag sein – bis weit in die andere Hälfte hinein. Das hat nicht ganz geklappt, aber immerhin: Es reichte zum Schüsschen aus dem eigenen Strafraum hinaus. Der Deutsche Fußball-Bund hat – wie vergangene Woche von der Frankfurter Rundschau exklusiv vermeldet – einen neuen Verantwortlichen für die Nachwuchsarbeit gefunden. Er kommt passenderweise aus dem eigenen DFB-Nachwuchs, hat reichlich Erfahrung im Juniorenbereich und auch ein bisschen in der Bundesliga, ist klug und kompetent und lässt sich von zehn weiteren Leuten – von Lars und Sven Bender über Hermann Gerland bis Sandro Wagner – unterstützen.

Mit Hannes Wolf, da ist dessen Kollege Rudi Völler sich ganz sicher, wird das „wunderbar funktionieren“. Völler (63) muss das wissen. Den 21 Jahre jüngeren alten Bekannten Wolf hatte er sich vor zweieinhalb Jahren bei Bayer Leverkusen vom DFB ausgeliehen, um mit ihm als Chefcoach und Nachfolger von Peter Bosz im Kampf um einen internationalen Platz zu reüssieren. Das Zweimonatsprojekt funktionierte bestens.

DFB besetzt einen von drei Sportdirektorenposten – und die anderen?

Diesmal gibt es eine Langfristplanung. Mit Wolf hat DFB-Präsident Bernd Neuendorf eine von drei Sportdirektorenpositionen neu besetzt. Neben Nachwuchschef Wolf managt Völler die Männer- und die U21-Nationalmannschaft, was diesem gerade einiges an Frustrationstoleranz abverlangt. Aber damit sind noch längst nicht alle Fragen beantwortet. Wer folgt im Sommer 2024 auf Völler? Fragezeichen! Wer wird der oder die neue Sportdirektor:in Frauenfußball? Fragezeichen! Und vor allem: Wer wird die nach dem Rückzug von Oliver Bierhoff seit einem Dreivierteljahr klaffende Leerstelle in der Sport-Geschäftsführung des DFB ausfüllen? Fragezeichen!

Favoritin ist die deutsche Ex-Nationalspielerin und Uefa-Funktionärin Nadine Keßler, die dann bald Vorgesetzte von Wolf und Völler würde. Nachdem der Name der 35-Jährigen öffentlich wurde, hat sie verdruckst alle Auskünfte verweigert. Das geht auch anders.

Für den öffentlich als rückwärtsgewandt und strukturkonservativ wahrgenommenen DFB könnte die Rekrutierung einer Frau an dieser gehobenen Position mit gutem Netzwerk potenziell einem Befreiungsschlag gleichkommen, der dann sogar die Mittellinie überquert. Das wäre allerdings auch nötig. Die letzten Versuchsanordnungen mit Frauen in gehobenen Positionen im deutschen Fußball scheiterten: Die vormalige DFB-Mediendirektorin Mirjam Berle kam, sah und ging nach sechs Monaten fast unerkannt, Donata Hopfen schaffte elf Monate als Chefin der Deutschen Fußball-Liga und verschwand dann gut abgefunden durch die Hintertür. Ergo: Der DFB und Keßler sollten in aller Tiefe darüber sprechen, ob die Zusammenarbeit in der Sache geschlechtsunabhängig klargehen kann. Und ob eine altgediente Funktionärsriege die Neue ebenso mit Überzeugung unterstützt wie die ihr unterstellte Direktorenebene.

Dort will sich Hannes Wolf laut dem Präsidenten Neuendorf als „echter Fachmann“ als „wichtiger Baustein für den sportlichen Bereich“ mit „viel Energie“ an die Arbeit machen. Was alles dranhängt, wollte Neuendorf bei der am Montagmittag kurzfristig angesetzten Pressekonferenz in „drei Sätzen“ erklären. Es wurden dann bestimmt 30 Sätze. Denn das Thema ist für kurze Erläuterungen dann doch zu komplex.

Wolf fordert ein neues Mindset bei der Talentförderung

Hannes Wolf will Geschwindigkeit in das bisherigen Zeitlupentempo bringen. „Wir wollen aufstehen, um in ein paar Jahren zusammensitzen und sagen zu können, Was haben wir für tolle Spieler entwickelt, über die wir sagen: Krass, wo kommen die alle her?“ Dazu brauche es in der Talentförderung ein ganz anderes Mindset als bisher. „Wir haben den Trainern vieles falsch beigebracht“, moniert Wolf.

Es würde in den Trainingseinheiten viel zu wenig Wert auf Wiederholungen mit dem Ball am Fuß gelegt. Es sei nötig, im Kinderfußball, aber auch bei den Talenten in den Nachwuchsleitungszentren die Ballbesitzzeiten zu verdoppeln und zu verdreifachen, es gebe „viel zu lange Standzeiten“, Spieler also, die im Training bei taktischen Übungen herumstehen. Die Folge: England oder Frankreich hätten in ihren Profiligen „drei- bis viermal“ so viele U21-Spieler eingesetzt wie Deutschland – Entwicklungen, „die zeigen, dass wir etwas tun müssen“.

DFB will viel mehr junge deutsche Spieler entwickeln

Es sei nun die gemeinsame Aufgabe von Verband und Vereinen, viel mehr junge deutsche Spieler zu entwickeln, die „Substanz haben“, noch als Teenager oder Anfang 20 gut genug zu sein, um in den drei Profiligen Fuß zu fassen. Derzeit wird der deutsche Markt vor allem mit hochtalentierten Nachwuchsspielern aus Frankreich geflutet.



Eine in der Tat besorgniserregende Begegnung hatte Wolf kürzlich mit dem Trainer einer U11-Mannschaft des VfL Bochum. Der sagte ihm: „Immer, wenn wir gegen Belgier spielen, sind die besser als wir.“ Es wird offenbar Zeit, dass Deutschlands Fußballfunktionäre aus dem seligen Tiefschlaf erwachen.