Bundesfinale in Berlin: Jetzt geht es auch „Jugend trainiert“ an den Kragen

Für Martin Schönwandt steht einiges auf dem Spiel. Ein Wettkampf wie der am Dienstagvormittag in der Schwimmhalle des Berliner Europasportparks an der Landsberger Allee zum Beispiel: Kinder mit und ohne Behinderung stehen zusammen am Beckenrand, klatschen sich ab, stehen oder sitzen im Rollstuhl als inklusives Team für ihre Schulstaffel, wedeln mit den Armen, feuern sich an, klatschen sich ab. „Es berührt mich jedes Mal, mit welchem Fokus, mit welchem Willen die Kinder an diesen Wettkampf rangehen und wie viel sie mitnehmen von diesem gemeinschaftlichen Erlebnis des Multisport-Events. Das ist für sie ein identitätsstiftendes Moment“, sagt der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Schulsportstiftung, die den Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“ veranstaltet.

Jugend trainiert ist die zweitgrößte Sportveranstaltung in Berlin

Seit 1969 messen sich bei den Bundesfinals die besten Schulteams Deutschlands in Berlin. Derzeit tummeln sich beim Herbstfinale 449 Schulmannschaften, also 4500 Kinder aus ganz Deutschland in Sportarten wie Schwimmen, Beachvolleyball, Fußball, Triathlon, Hockey, Judo, Leichtathletik, Tennis oder Rudern in der Sportmetropole und messen sich im Olympiapark, auf der Regattastrecke Grünau, auf dem Ernst-Reuter-Sportfeld, im Poststadion oder beim Mountainbiken in Arkenberge. Nach den Special Olympics World Games ist „Jugend trainiert“ die zweitgrößte Multi-Sportveranstaltung in diesem Jahr in Berlin. Insgesamt nehmen jährlich mehr als 800.000 Schülerinnen und Schüler in alle Bundesländern an dem Wettbewerb teil.

„Es ist sehr wichtig, dass die Kinder die Möglichkeit haben, sich von Anfang an zu messen“, sagt die Berliner Paralympics-Siegerin und Schwimm-Weltmeisterin Elena Semechin, die die Diskussion mitverfolgt, die gerade in Sachen Leistungssport und -bereitschaft in Deutschland herrscht – und die zusammen mit der dreimaligen Paralympics-Siegerin Kirsten Bruhn in die Halle gekommen ist, um die Schwimmwettbewerbe zu eröffnen.

Kirsten Bruhn (r.) und Elena Semechin eröffnen in Berlin die Schwimm-Finals des Schulwettbewerbs von „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“. Stefan Matzke/Sampics

Doch der Spruch, „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“, den Schüler seit Jahrzehnten als Schlachtruf nutzen, könnte bald nicht mehr für alle gelten. Denn Schönwandt und der Schulsportstiftung fehlen rund 500.000 Euro aus dem Bundeshaushalt. Das Bundesministerium des Innern fördert auf Beschluss des Bundestages die drei Bundesfinals (im Winter in Bayern/Baden-Württemberg, im Frühjahr und Herbst in Berlin) aktuell mit einer Million Euro. Wegen der massiv gestiegenen Kosten für die Organisation vor allem der Unterbringung und Verpflegung von insgesamt rund 9000 Final-Teilnehmern bräuchte der Wettbewerb kommendes Jahr 1,5 Millionen Euro. „Kann die Finanzierung der Bundesfinals nicht durch eine Erhöhung der Förderung des Bundes sichergestellt werden“, sagt Schönwandt, „muss das Herbstfinale 2024 abgesagt werden.“