Deutsches Eishockey-Team erreicht WM-Halbfinale

Riga -Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland das Halbfinale erreicht. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis gewann sein Viertelfinalspiel am Donnerstag in Riga gegen die Schweiz mit 3:1 und spielt um die erste WM-Medaille seit 1953. Im Halbfinale trifft Deutschland am Samstag auf die USA.