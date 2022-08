Mithat Demirel muss kaum überlegen, wenn man ihn nach seinen Erinnerungen an den Sommer 2005 fragt. Seine Antwort kommt, wie aus der Pistole geschossen: „Sehr schöne Momente, viel Spaß und eine erfolgreiche Zeit“ sind dem gebürtigen Berliner und einstigen Aufbauspieler von Alba Berlin von der Basketball-EM vor 17 Jahren im Kopf geblieben. Und Patrick Femerling, der in besagtem Sommer als Center an Demirels Seite für die deutsche Nationalmannschaft auflief, ergänzt: „Wir hatten einfach Bock, miteinander zu sein und zu spielen, was ja die erste Grundlage für Erfolg ist.“ Ein Fundament, auf dem Deutschland sich in Serbien und Montenegro schließlich bis zur Silbermedaille spielte.

17 Jahre später steht nun erneut eine EM unmittelbar bevor – und das sogar im eigenen Land. Ab Donnerstag und bis zum 18. September spielen die besten Basketballnationen des Kontinents in Köln, Mailand, Prag, Tiflis und schließlich in Berlin den Titel untereinander aus. Die deutsche Mannschaft startet am Donnerstag (20.30 Uhr, MagentaSport) in Köln gegen Frankreich ins Turnier. Zu den Titelfavoriten gehört sie dabei nicht, sehr wohl allerdings zu den spannendsten der insgesamt 24 Mannschaften. So wird der aktuellen deutschen Basketballgeneration um die NBA-Akteure Dennis Schröder und Franz Wagner auch von ihren Vorgängern und Wegbereitern das Potenzial attestiert, eine besondere zu werden.

Dirk Nowitzki führt Deutschland zu zwei Medaillen

Aber was braucht es überhaupt für eine erfolgreiche Generation von Sportlern? Zuerst einmal natürlich sportliche Qualität. Anfang der 2000er-Jahre führte Dirk Nowitzki die deutsche Nationalmannschaft mit einem Übermaß ebendieser Qualität an und zu zwei Medaillen bei der WM 2002 und der EM 2005. Und doch – da sind sich auch Mithat Demirel und Patrick Femerling einig – brauchte und braucht es mehr als basketballerisches Können. Im Idealfall eine gesunde Mischung aus sportlicher Ambition, Beständigkeit und Spaß. „So sind wir alle die Nationalmannschaft immer angegangen“, erzählt Femerling über seine 221 Länderspiele, „wie ein Klassentreffen mit viel Leistungsanspruch, aber auch mit viel Spaß untereinander.“

Womit wir prompt auch bei der aktuellen Nationalmannschaft wären. Als diese sich im vergangenen Sommer durchaus überraschend für die Olympischen Spiele in Tokio qualifizierte, fehlten zwar Spieler wie Dennis Schröder und Franz Wagner, dafür war ein bemerkenswerter Teamgeist omnipräsent. „Man hat gesehen, dass es eine homogene Gruppe war, in der jeder etwas beigetragen hat.“ Ein Jahr später scheint die Stimmung zum EM-Start ähnlich gut. Und wenngleich in Spielern à la Maxi Kleber und Moritz Wagner erneut einige NBA-Akteure nicht mitwirken werden, Dennis Schröder und Franz Wagner sind dabei, auch der zuletzt noch angeschlagene Big Man Daniel Theis wird wohl spielen können.

Patrick Femerling spricht mit Blick auf die beiden Erstgenannten von den „Alleinstellungsmerkmalen“ der deutschen Auswahl. Mithat Demirel sieht in Franz Wagner ebenfalls jemanden, der in Zukunft „zur entscheidenden Persönlichkeit der Nationalmannschaft werden kann“. Ähnlich bemerkenswert wie die Qualität in der Spitze der deutschen Nationalmannschaft ist, wie breit diese mittlerweile geworden ist. Nachdem Dirk Nowitzki in vergangenen Jahrzehnten lange Zeit die einzige Galionsfigur des deutschen Basketballs war, könnte die DBB-Auswahl in absoluter Bestbesetzung mittlerweile mit sechs NBA-Spielern auflaufen. Hinzu kommen statt international unerfahrenen Bundesligaspielern mittlerweile Euroleague-Topspieler wie Albas Maodo Lo oder Forward Johannes Voigtmann.

Henrik Rödl sieht wertvolle Breite im deutschen Basketball

Auch Henrik Rödl sieht eine neue, wertvolle Breite im deutschen Basketball. Im Vergleich zum Jahr 1993, als er mit Deutschland sensationell Europameister im eigenen Land wurde, aber auch zu jüngeren Jahren. „Die Mannschaft hat Erfahrung auf höchstem Niveau – und zwar nicht nur dabei zu sein und rumzusitzen, sondern wirklich zu spielen und Leistungsträger zu sein“, sagt Rödl. Als Vorgänger des aktuellen Bundestrainers Gordon Herbert hat er den daraus entstehenden Mehrwert bis zum vergangenen Sommer hautnah erlebt. „Eine Mannschaft braucht Erfahrung. Erfahrung bei Turnieren, in wichtigen Spielen und im Zusammenspiel“, erklärt er einen aus seiner Sicht essenziellen Erfolgsfaktor.

Sowohl die Europameister von 1993 um Henning Harnisch, Chris Welp und Rödl selbst als auch die Erfolgsmannschaft um Nowitzki, Femerling und Demirel bestätigen die These. „Wir hatten viele Leute dabei, die sich schon ewig kannten“, erinnert Rödl sich, und Demirel sagt über die DBB-Auswahl der 2000er-Jahre: „Wir sind über die Jahre immer enger zusammengerückt. Alle, die dabei waren, wussten um ihre Rolle – auf und abseits vom Spielfeld.“

Auch die aktuelle Nationalmannschaft ist um einen Kern formiert, der seit Jahren Sommer für Sommer zusammenspielt und auch die Berliner Niels Giffey, Maodo Lo und Johannes Thiemann einschließt. Dass dieser Kern mittlerweile durch junge Spieler wie Franz Wagner, den Hamburger Justus Hollatz oder die aktuell leider verletzten Moritz Wagner und Isaac Bonga ergänzt wurde, sieht insbesondere Femerling als ungemein wertvoll an: „Die Mischung macht’s. Du brauchst erfahrene Leute, die in der Basketballwelt herumgekommen sind, aber auch junge Spieler, die Kraft und Elan in so eine Mannschaft schießen.“

Das Team, das in Köln und idealerweise ab dem Achtelfinale auch in Berlin für Deutschland auflaufen wird, erfüllt diese Kriterien. „Diese Mannschaft hat sehr, sehr viel Potenzial und Qualität – das gab es so schon länger nicht mehr“, sagt Demirel, und Femerling ergänzt: „Das sind die Früchte, die man erntet, wenn man in junge Spieler investiert.“

Die Folge der zuletzt ertragreichen Ernte ist eine spürbare Mischung aus Vorfreude und Spannung in deutschen Basketballkreisen mit Blick auf die EM. Dass die Turnier-Generalprobe gegen Titelverteidiger und Gruppengegner Slowenien um Superstar Luka Doncic am vergangenen Sonntag mit einem deutlichen, fast dominanten Sieg endete, bietet dieser Stimmung zusätzliche Nahrung. Hinzu kommt der Heimvorteil, von dem 1993 auch Henrik Rödl und Co. profitierten. „Das hast du gespürt“, erinnert sich Rödl. Insbesondere in die K.-o.-Spiele sei man damals mit „riesigem Rückenwind und wahnsinniger Unterstützung“ gegangen.

Erstes großes Turnier für Franz Wagner

Spuren gänzlich anderer Art hat hingegen die WM 2019 hinterlassen. Eine damals top besetzte DBB-Auswahl schied in China bereits in der Vorrunde aus. So sehen zwar auch Demirel, Femerling und Rödl die deutsche Mannschaft in der Lage, an guten Tagen jeden Gegner zu schlagen, plädieren jedoch gleichzeitig auch für Geduld und Realismus. Dass ein Spieler mit der Wichtigkeit von Franz Wagner diesen Sommer sein erstes großes Turnier absolviert, dürfe man laut Femerling nicht vergessen: „Du kannst ja auch ein Kind nicht in die erste Klasse schicken und erwarten, dass es dort komplexe Matheaufgaben löst. Du musst abwarten, dass es Schritt für Schritt lernt.“

Theoretisch könnten sich die aktuellen DBB-Akteure in diesem Entwicklungsprozess direkt vor ihrem Turnierauftakt noch den einen oder anderen Rat von ihren erfolgreichen Vorgängern einholen. Denn auch Mithat Demirel und Patrick Femerling werden mit dabei sein, wenn Deutschland am Donnerstag mit dem Spiel gegen Frankreich in die EM startet und zuvor Dirk Nowitzkis Trikot symbolisch für eine erfolgreiche deutsche Basketballzeit unter das Dach der Kölner Halle gezogen wird.