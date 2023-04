Deutsches Team für Special Olympics World Games eingekleidet Die deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Special Olympics World Games (TeamSOD) haben ihre Arbeitskleidung für das größte sportliche Event in Deutsch... dpa

Berlin -Die deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Special Olympics World Games (TeamSOD) haben ihre Arbeitskleidung für das größte sportliche Event in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 bekommen. Am Samstagabend wurden die insgesamt 575 deutschen Delegationsteilnehmer an den Weltspielen vom 17. bis 25. Juni 2023 in Berlin eingekleidet.