Deutschland bei Eishockey-WM der Frauen im Viertelfinale Deutschlands Eishockey-Frauen haben bei der Weltmeisterschaft in Kanada überraschend das Viertelfinale erreicht. Am Dienstag gewann das Team von Bundestraine... dpa

Deutschland steht bei der WM in Kanada überraschend im Viertelfinale. s/AP/dpa Nathan Denette/The Canadian Pres

Brampton -Deutschlands Eishockey-Frauen haben bei der Weltmeisterschaft in Kanada überraschend das Viertelfinale erreicht. Am Dienstag gewann das Team von Bundestrainer Thomas Schädler zum Abschluss der Vorrunde 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) gegen Ungarn und trifft nun am Donnerstag (19.30 Uhr/MagentaSport) auf den Top-Favoriten USA.