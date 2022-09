Deutschland brilliert bei der Basketball-EM, doch die Öffentlich-Rechtlichen schauen weg!

Die Basketball-Europameisterschaft ist in vollem Gange. Bisher eigentlich eine Erfolgsstory. Deutschland als Mitgastgeber in Köln präsentiert sich vor der Welt. Das Publikum in der stets ausverkauften Kölner Lanxess-Arena wurde Zeuge von einem großartigen Start der deutschen Mannschaft. Das Team um die NBA-Stars Dennis Schröder und Franz Wagner beeindruckte durch Siege gegen Frankreich, Bosnien und Litauen. Der beste Start der Geschichte einer deutschen Mannschaft bei einer EM-Endrunde.

Die Stimmung in der Halle könnte nicht besser sein. Trotzdem ist der deutsche Basketball-Verbandspräsident Ingo Weiss sauer und holt zu einer scharfen Attacke gegen die Öffentlich-Rechtlichen aus. Grund: Von den deutschen Glanzleistungen kriegen die wenigstens etwas mit. Die Liveübertragung erfolgt lediglich über den Streamingdienst MagentaSport. ARD und ZDF hingegen haben sich für den Erwerb der Übertragungsrechte nicht interessiert, obwohl der Rechteinhaber den beiden Sendern „einen roten Teppich“ ausgerollt hätte, so Weiss. Zwar werden zumindest die Spiele der deutschen Mannschaft auf MagentaSport kostenlos angeboten, dennoch kann dadurch natürlich keine Reichweite generiert werden, wie sie im Falle einer Ausstrahlung bei ARD oder ZDF gegeben wäre.

Der Basketball-Boss ist frustriert über diese Situation. In einem Interview am Sonntag in Köln, wo die Deutschen gerade ihren historischen Sieg über das favorisierte Litauen errungen hatten, äußerte er seine deftige Kritik: „Dann muss ich sagen, ich finde es schon ziemlich ignorant und enttäuschend, wenn die Öffentlich-Rechtlichen nicht ihrem Auftrag nachkommen!“ Verständlich einerseits. Vor allem der packende Thriller gegen Litauen, der seinen Sieger erst nach zweimaliger Verlängerung fand, hätte ein größeres Publikum verdient.

ARD und ZDF wehren sich gegen die Vorwürfe

Andererseits verwies ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky darauf, dass sein Sender „umfangreich“ die Basketball-EM begleitet. Die Sportschau, Nachrichtensendungen, das Morgen- und Mittagsmagazin, der Hörfunk und sportschau.de berichteten über das Turnier. Balkausky fügte hinzu, dass die Entscheidung gegen die Liveübertragung der Basketball-EM schon vor Monaten gefallen sei. Auch die Aussage von ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann am Montag gegenüber der dpa widerspricht dem Basketball-Präsidenten: „Ich weiß nicht, woher Herr Weiss seine Informationen hat. Die Telekom (MagentaSport ist Telekom-Tochter) hat die Übertragungsrechte für die Live-Spiele erworben. Dabei bleibt es.“

Nachberichterstattung, so umfassend sie auch sein mag, ersetzt aber keine Live-Spiele. Das sollte den beiden Herren klar sein.

Teure Fehler für die Gebührenzahler

Schon in der Vergangenheit gab es ähnliche Diskussionen, wenn deutsche Sportlerinnen und Sportler in ihren Disziplinen herausstachen, die Ereignisse aber mangelhaft von den öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen wurden. Man erinnere sich an die Wimbledon-Finals der Damen in den Jahren 2013 und 2018. Das Tennisturnier von Wimbledon wird in Deutschland seit Jahren nur vom Pay-TV-Sender Sky an das Publikum gebracht. Lange vorbei sind die Zeiten, als Boris Becker, Michael Stich oder Steffi Graf die Massen über die frei verfügbaren TV-Sender begeistern konnten. 2013 stand überraschend die Deutsche Sabine Lisicki im Finale. In einer hektischen Nachholaktion bemühte sich die ARD damals noch, die Finalpartie von Lisicki gegen ihre französische Kontrahentin Bartoli spontan einzukaufen. Vergeblich. Die deutschen Tennis-Fans mussten auf eine Übertragung im Free-TV verzichten. Als 2018 die Kielerin Angelique Kerber im Finale gegen Serena Williams antrat und ihren ersten Wimbledon-Titel errang, gelang es dem ZDF, eine Sublizenz von Sky zu erwerben, was sich der Pay-TV-Sender natürlich entsprechend vergolden ließ.

3. Spieltag der Basketball EM in der Lanxess Arena in Köln. dpa/Federico Gambarini

Flächendeckender Grundversorgungsauftrag

Was die Sportberichterstattung angeht, fordern kleinere Sportarten seit Jahren von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, dass ein flächendeckenderer Grundversorgungsauftrag erfüllt wird. Natürlich unterliegen auch ARD und ZDF primär einer medienrechtlich ökonomischen Wettbewerbsstrategie, die sich nach dem Zuschauerinteresse, also der Einschaltquote richtet. Dennoch kann man, um beim Tennissport zu bleiben, nur den Kopf schütteln. Der deutsche Tennis-Bund gehört mit fast 1,4 Millionen Mitgliedern zu den stärksten Sportverbänden im Lande (nur Fußball mit sieben Millionen und Turnen mit 4,6 Millionen sind größer). Dass da nicht im Vorfeld bereits mit einem Zuschauerinteresse gerechnet wird, ist erklärungsbedürftig.

Das Wimbledon-Finale 2018 mit Angie Kerber bescherte dem ZDF eine Einschaltquote von 2,28 Millionen – trotz parallel stattfindender Fußball-WM (Spiel um Platz drei). Ein sehr guter Marktanteil von 13,6 Prozent. Generell kann man ARD und ZDF vorwerfen, dass ihre Sportberichterstattung zu sehr auf Fußball fixiert ist. Natürlich ist Fußball der beliebteste Sport in Deutschland und wird immer gute Quoten bringen. Aber wäre es nicht vielleicht mal angebracht, auch andere Sportarten mehr in den Fokus zu rücken, anstatt Viktoria Köln gegen Bayern zu zeigen? Ein Schlachtfest, das zwar für gute Quoten sorgt (Fußball halt), aber noch nicht mal die Bayern-Fans wirklich interessiert?

Frankreichs Rudy Gobert hängt am Korb. dpa/Marius Becker

Basketball ist „Schwellensport“ in Deutschland

Im Gegensatz zu Fußball, Tennis oder Turnen zählt der deutsche Basketball nur knapp über 200.000 Mitglieder und gilt in Deutschland neben Handball und Eishockey als sogenannte „Schwellensportart“. Die Öffentlich-Rechtlichen haben in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht mit Basketball-Liveübertragungen. Bei der Heim-EM 2015 reichte sogar Superstar Dirk Nowitzki nicht für eine entsprechende Einschaltquote. Dieser Vergleich hinkt aber. Damals fand lediglich die Vorrunde in Deutschland statt und das eigene Team war generell zu schwach, um eine größere Rolle zu spielen. Dieses Mal wird neben der Vorrunde in Köln auch die komplette Endrunde – also Achtelfinale bis Finale (ab nächsten Sonnabend) – in Berlin ausgespielt. Und das deutsche Team hat in den bisherigen drei Partien bewiesen, dass es mit der europäischen Elite mithalten kann. Auch die Begeisterung der vergangenen Tage in Köln suggeriert durchaus, dass Interesse besteht.

Verbandspräsident Weiss behauptet, dass die Quoten beim Streaminganbieter MagentaSport „phänomenal“ seien. Die Telekom-Tochter kommuniziert diese Zahlen in der Regel aber leider nicht öffentlich. Auch das generelle Interesse an der nordamerikanischen Profiliga NBA ist hoch. Die Europameisterschaft gilt als das am stärksten besetze EM-Turnier aller Zeiten. In vielen Mannschaften spielen internationale Superstars wie Luka Doncic (Slowenien), Giannis Antetokounmpo (Griechenland) oder der aktuelle NBA-MVP Nikola Jokic (Serbien), die als Zuschauermagneten gelten.

Der teils überraschende Erfolg der deutschen Mannschaft könnte also sehr wohl eine Begeisterung auslösen und die Entwicklung des Basketballsports hierzulande voranbringen. Deutschland hat sich für die K.-o.-Phase, die am kommenden Wochenende in Berlin beginnt, bereits qualifiziert. Vor dem Turnier wurde die Mannschaft bestenfalls als Geheimfavorit gehandelt. Nach den bisherigen überzeugenden Leistungen in der Vorrunde ist auch eine Halbfinal- oder gar Finalteilnahme nicht mehr unrealistisch.

Ingo Weiss hat aber noch Hoffnung. Abhängig vom Erfolg des deutschen Teams kann er sich vorstellen, dass die Öffentlich-Rechtlichen doch noch einsteigen. Dass teure Sublizenzen nachträglich gekauft werden können, beweist das Wimbledon-Beispiel. Der Gebührenzahler hat’s ja. Dennoch gilt dies als eher unwahrscheinlich. Das Finale findet am Sonntag um 20.30 Uhr statt. Wie jeder weiß, läuft in der ARD zur Primetime sonntags „Tatort“. Den deutschen Basketball-Fans bleibt also wohl nichts anderes übrig, als sich bei MagentaSport anzumelden. Schade. Das wäre eine vergebene Chance für den deutschen Basketball.

