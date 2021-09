Stuttgart/Berlin - Was macht man, wenn man als Bundestrainer unter Druck gerät, zum Beispiel im Rahmen einer WM-Qualifikation? Ganz einfach: Man setzt auf einen Bayern-Block. Soll heißen: Man vertraut in dem anstehenden Schlüsselspiel vorwiegend auf Profis, die beim deutschen Rekordmeister beschäftigt sind und die deshalb mit derartigen Drucksituationen letztlich wohl doch am besten klarkommen.

Kein Wunder also, dass der ehemalige Bayern-Coach Hansi Flick in seinem zweiten Spiel als Bundestrainer am Sonntagabend in Stuttgart gleich mal sechs Bayern-Profis aufs Feld schickte, namentlich: Manuel Neuer, Niklas Süle, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Leroy Sané und Serge Gnabry. Arbeitstitel: Sechs Bayern-Profis für ein Halleluja gegen Armenien! Ergebnis: ein ziemlich beeindruckendes 6:0 (4:0), das der deutschen Nationalmannschaft im laufenden Wettbewerb erst mal die größten Sorgen nimmt. Nach fünf Spieltagen sind es dann doch schon wieder zwölf Punkte, während die Armenier zehn, die Rumänen hingegen neun Zähler vorzuweisen haben.

Goretzka bedient Gnabry auf magische Art und Weise

Das Problem der Armenier war allerdings nicht nur der Bayern-Block, sondern auch der eigene Matchplan. Getragen von ihren bis dato ziemlich guten Ergebnissen in der Qualifikation für das im kommenden Spätherbst in Katar ausgetragene Turnier, wollten sie von Beginn an munter mitspielen, tja, törichterweise. Das eröffnete der deutschen Bayern-Auswahl den Raum, den jede Mannschaft braucht, um regelmäßig Chancen zu kreieren. Ja, den Raum für Spaß am Spiel. Wobei das 1:o durch Serge Gnabry wirklich kaum zu verteidigen war.

Goretzka, der für Ilkay Gündogan im zentralen Mittelfeld agierte, hatte dabei auf ziemlich magische Weise mit einem Chip-Ball über die letzte Reihe der Armenier hinweg seinen Vereinskumpel Gnabry in Schussposition gebracht, Gnabry wiederum gar nicht lange gefackelt und Armeniens Keeper David Yurchenko mit einem Vollspannschuss keine Zeit zum Händehochreißen gelassen. Traumtor à la Bavaria.

Glücksmomente für Werner und Reus

Dieser Treffer setzte Automatismen und Ballstafetten in Gang, welche von den Zuschauern wiederholt mit Applaus bedacht wurden. Welche die Armenier schließlich von eine Verlegenheit in die andere stürzten. 7:0 oder 8:0 hätte es folglich zur Halbzeit heißen können, nach einem weiteren Treffer von Gnabry (19.) nach Vorarbeit von Sané, nach Glücksmomenten für Marco Reus (35.) und Timo Werner (44.) hieß es nach 45 Minuten schließlich 4:0, was die Kräfteverhältnisse zwischen dem viermaligen Weltmeister und dem 88. der Weltrangliste ziemlich gut widerspiegelte.

Nun war es allerdings so, dass sich die deutsche Nationalmannschaft mit diesem Zwischenergebnis keineswegs zufriedengab. In höchstem Tempo wurden auch nach dem Seitenwechsel die Linien der Gäste überspielt, so zahlreiche Gelegenheiten zum Torabschluss hervorgerufen. Und nachdem der Mönchengladbacher Jonas Hofmann mit einem nicht unhaltbaren Fernschuss das 5:0 erzielt hatte, konnte Flick auch der Zukunft noch etwas Spielpraxis geben. Der 18-jährige Jamal Musiala, auch ein Bayern-Profi, kam für den vom Publikum gefeierten Sané, der 18-jährige Florian Wirtz, noch kein Bayern-Profi, kam für Reus. Ja, Flicks Team hat vielleicht doch ein bisschen mehr Potenzial, als die Dauer-Skeptiker vermuten. Wirtz war es auch der den Schlusspunkt (90.) gekonnt vorbereitete. Mit einem Querpass auf den Debütanten Karim Adeyemi, auf einen 19-Jährigen, der bei RB Salzburg unter Vertrag steht und in der Jugend mal beim FC Bayern gespielt hat.

Am Mittwoch gegen die skandalgebeutelten Isländer

Am kommenden Mittwoch muss die Auswahl des DFB in Reykjavík gegen die gastgebenden Isländer ran. Sie trifft dabei auf eine Mannschaft, die einerseits den Namen nach noch immer ähnlich gut besetzt ist wie vor fünf Jahren, als sich die Nordmänner bei der EM in einen Rausch steigerten und erst im Viertelfinale an Gastgeber Frankreich scheiterten, die anderseits in diesen Tagen von einem tiefgreifenden Skandal bewegt wird.

Im Mittelpunkt der Affäre: Rekordtorschütze Kolbeinn Sigthorsson, der inzwischen eingestanden hat, dass er sich im Jahr 2017 gegenüber zwei Frauen in einer Bar unangemessen verhalten habe, aber noch immer der Meinung ist, dass er die Frauen nicht sexuell belästigt oder ihnen gar Gewalt angetan habe. Der Vorwurf der Frauen ist ein anderer, weshalb der isländische Verband, der nach dem Rücktritt des kompletten Vorstands an sich führungslos ist, den Angreifer für die drei WM-Qualifikationsspiele in diesen Tagen suspendiert hatte. Also auch für die Partie gegen Deutschland, wenngleich das für eine deutsche Nationalmannschaft mit Bayern-Block und neu gewonnenem Selbstvertrauen nicht von Bedeutung sein dürfte.