Es wird – angeführt von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier – reichlich Prominenz vor Ort sein am Montagabend im Bremer Weserstadion. Denn das Länderspiel gegen die Ukraine ist sowohl politisch, sportpolitisch als auch historisch gewichtig. „Wir spielen mehr mit als gegen die Ukraine“, beschrieb DFB-Präsident Bernd Neuendorf die politische Dimension. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wolle damit ein „Statement“ setzen. Teile des Überschusses aus diesem Benefizspiel gehen an die Ukraine.

Hinzu kommt die sportpolitische Wertigkeit: Bremen war mehr als ein Jahrzehnt lang kein Länderspiel mehr zugeteilt worden, weil der DFB sich unterwürfig dem Druck der DFL in deren Streit mit dem kleinsten Bundesland um die teilweise Übernahme von Polizeikosten gebeugt hatte. Ein weiteres Indiz dafür, wie weit der größte Einzelsportverband der Welt von den Gefühlen an der Basis entrückt war.

Neuendorf, seit 15 Monaten im Amt, hat damit klugerweise Schluss gemacht. Er „glaube nicht, dass es ungeachtet der Differenzen mit dem Senat angemessen ist, die fußballbegeisterte Region Bremen ewig mit einem Bann zu belegen“, sagte der DFB-Boss. Gute Worte zum 1000. Länderspiel!



Der DFB erlebt nach England, Argentinien, Brasilien und Südkorea als fünfter Verband weltweit ein solches 1000. Jubiläumsspiel. „Das ist ein großes Ereignis für den DFB“, formulierte Neuendorf angemessen salbungsvoll.

DFB feiert gegen Ukraine 1000. Länderspiel

Zum ersten Länderspiel, einer 3:5-Niederlage gegen die Schweiz auf dem Landhof in Basel am 5. April 1908, hatte noch nicht einmal ein rechtschaffener Bundestrainer die Spieler ausgewählt und eingeladen. Sondern der Spielausschussvorsitzende, weil es noch gar keinen Bundestrainer gab. Die meisten Spieler lernten sich erst auf der Anfahrt im Zug oder nach ihrer Ankunft im Hotel überhaupt kennen.

Der DFB hat anlässlich des Jubiläumsspiels eine Umfrage unter den Legenden der binnen 115 Jahren insgesamt eingesetzten 968 Nationalspielern gestartet, welches der 999 Länderspiele am meisten in deren Gedächtnis geblieben ist. Erster Platz: das 7:1 im WM-Halbfinale 2014 in Belo Horizonte, zweiter Platz: das „Wunder von Bern“ 1954 beim 3:2 im WM-Finale gegen die Schweiz, dritter Platz: das 3:4 nach Verlängerung im „Jahrhundertspiel“ beim WM-Halbfinale in Mexiko gegen Italien, vierter Platz: das WM-Halbfinale 1982 in Sevilla gegen Frankreich, das Deutschland nach Toni Schumachers brutalem Check gegen Patrick Battiston im Elfmeterschießen gewann, fünfter Platz: das siegreiche WM-Achtelfinale 1990 gegen die Niederlande nach der Spuckattacke von Frank Rijkaard gegen Rudi Völler.