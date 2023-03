Deutschland Tour 2023 komplett - Winterberg dabei

Der Etappenplan der diesjährigen Deutschland-Tour der Radprofis ist komplett. Wie die Organisatoren mitteilten, wird die zweite Etappe in Winterberg enden.

Winterberg -Der Etappenplan der diesjährigen Deutschland-Tour der Radprofis ist komplett. Wie die Organisatoren mitteilten, wird die zweite Etappe in Winterberg enden.

Zuvor werden in St. Wendel ein Prolog und das erste Teilstück nach Merzig ausgetragen. Nach dem Stopp in Winterberg geht es via Essen zum Rundfahrt-Ziel nach Bremen.

Das fünftägige Rennen wird vom 23. bis 27. August ausgetragen. Im vergangenen Jahr holte sich der Brite Adam Yates den Gesamtsieg.