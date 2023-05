Deutschland wohl mit Seider - Niederberger beginnt im Tor

Deutschlands Eishockey-Nationalteam kann wohl bereits zum WM-Start gegen Schweden am Freitag auf die beiden Nordamerika-Verteidiger Moritz Seider und Kai Wis...

Tampere -Deutschlands Eishockey-Nationalteam kann wohl bereits zum WM-Start gegen Schweden am Freitag auf die beiden Nordamerika-Verteidiger Moritz Seider und Kai Wissmann bauen.

„Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Aber ich kann sagen, dass die Tendenz gut aussieht, dass die dann morgen spielen“, sagte Bundestrainer Harold Kreis in Tampere, wo Deutschland am Freitag (19.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport) gegen den elfmaligen Weltmeister in die Weltmeisterschaft startet.

NHL-Profi Seider von den Detroit Red Wings war am Montagabend nach einigen trainingsfreien Wochen zum Team gestoßen. Wissmann von den Providence Bruins aus der zweitklassigen nordamerikanischen AHL befand sich dagegen bis zuletzt im Trainingsbetrieb, war aber erst am Mittwoch aus Nordamerika in Finnland zum deutschen Team gestoßen. Der 26-Jährige fühlt sich nach eigener Aussage auch bereit. „Ich freue mich sehr und habe große Lust auf das Turnier mit den Jungs“, sagte Wissmann.

Im Tor wird erwartungsgemäß Mathias Niederberger vom deutschen Meister EHC Red Bull München gegen die Schweden beginnen. Darauf legte sich Kreis bereits fest.