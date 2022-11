Deutschlands Basketballer mit zweiter Niederlage

Die deutschen Basketballer haben in der WM-Qualifikation die zweite Niederlage hinnehmen müssen. Das bereits für das Endturnier 2023 qualifizierte Team von B...

Koper -Die deutschen Basketballer haben in der WM-Qualifikation die zweite Niederlage hinnehmen müssen. Das bereits für das Endturnier 2023 qualifizierte Team von Bundestrainer Gordon Herbert verlor in Koper mit 75:81 (34:41) bei Ex-Europameister Slowenien.

Beide Teams waren wegen der laufenden NBA- und Euroleague-Saison mit stark ersatzgeschwächten Teams angetreten.

Erfolgreichster Werfer der Deutschen war David Krämer mit 21 Zählern. Für Slowenien traf Jordan Morgan (22 Punkte) am besten. Slowenien ist nun auch für die WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen qualifiziert. Deutschland musste sich nach acht Quali-Siegen in Serie wieder geschlagen geben.