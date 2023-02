Dezimierte Netzhoppers wittern verbesserte Playoff-Chancen Die Netzhoppers KW-Bestensee haben nach düsteren Wochen mit zum Teil bitteren Niederlagen ihre Stimmung in Richtung der Playoffs in der Volleyball-Bundesliga... dpa

Bestensee -Die Netzhoppers KW-Bestensee haben nach düsteren Wochen mit zum Teil bitteren Niederlagen ihre Stimmung in Richtung der Playoffs in der Volleyball-Bundesliga wieder aufgehellt. „Damit haben wir die Chance, uns noch um einen Platz zu verbessern, sagte Angreifer Theo Timmermann nach dem überraschenden 3:2-Erfolg bei den Volleys Herrsching am Mittwochabend. Durch den Erfolg rückte die Mannschaft auf drei Zähler an den bezwungenen Kontrahenten heran.